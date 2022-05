Accenture: Čtyři z pěti bank migrují svůj mainframe do cloudu nebo to plánují

Společnost Accenture uvádí, že banky v současné době snižují svou desítky let trvající závislost na starších mainframových technologiích a plánují přesunout významnou část svých klíčových obchodních funkcí do cloudu.

Výsledky průzkumu ukazují, že přesun více než poloviny výpočetní zátěže do cloudu plánují více než čtyři z pěti bank (82 %), téměř každá čtvrtá (22 %) má pak v plánu do cloudu přesunout až 75 % všech úloh, a to v horizontu nadcházejících dvou až pěti let.

Mezi nejčastější důvody pro migraci mainframů do cloudu řadí dotazovaní představitelé bank zejména rychlost a agilitu (43 %), větší bezpečnost (41 %) a možnost jednoduše přidat nové funkce (37 %).

Tři z pěti vedoucích pracovníků (62 %) si od migrace do cloudu slibují vnitřní míru návratnosti (IRR) svých investic vyšší než 10 % a více než tři čtvrtiny (77 %) očekávají, že se jim peníze a úsilí investované do migrace mainframů vrátí během 18 měsíců.

Chybí zaměstnanci s potřebnými znalostmi

Accenture zjistilo, že ty banky, které s přechodem do cloudu váhají, uvádějí jako hlavní důvod obav možné narušení provozu byznysu a také nedostatečnou znalost fungování starého zdrojového kódu.

Většina znalostí potřebných k udržení mainframů v provozu se totiž nachází v hlavách těch zaměstnanců, z nichž mnozí pomalu uvažují o odchodu do důchodu. Hrozí tak nedostatek expertů s potřebnými znalostmi, kteří by dokázali staré systémy udržovat v chodu.

„[K] úspěšnému překonání překážek spjatých s migrací do cloudu a k plnému využití všech možností, které cloud nabízí, potřebují banky dostatek talentů se specifickým skillsetem. Těch se jim však nedostává tolik, kolik by bylo potřeba,“ říká Karel Kotoun, senior manažer v oblasti finančních služeb z Accenture.

Společnost upozorňuje, že najít experty, kteří by zároveň měli dostatek zkušeností s legacy systémy, představuje větší výzvu. Bankám se sice daří nabírat nové zaměstnance, nedaří se jim však dlouhodobě udržet ty stávající.

Přitom právě znalosti a zkušenost “veteránů”, kteří s mainframy pracovali dlouhá léta, jsou pro úspěšný přechod do cloudu zásadní. Úspěšné banky si proto v předstihu vytvářejí plán pro dovednosti, které budou v budoucnu potřebovat, a vyvíjejí strategie pro nábor nových zaměstnanců a rekvalifikaci těch, kteří již ve firmě působí déle.

Základní systémy jdou do veřejného cloudu

Průzkum dále odhalil, že banky vidí v cloudu příležitost pro zvýšení efektivity, jelikož náklady na udržení mainframe rostou. Naprostá většina (91 %) dotázaných vedoucích pracovníků bank uvedla, že náklady na údržbu mainframů v posledních několika letech vzrostly.

Dotazovaní bankovní manažeři vidí největší poptávku po dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti (47 %) a po dovednostech v oblasti cloudových řešení (46 %), včetně schopnosti navrhovat na cloudu založenou virtuální infrastrukturu, platformy i konkrétní aplikace.

Více než polovina (58 %) dotázaných v průzkumu uvedla, že jejich mainframové systémy jsou staré 5 až 10 let, 27 % dotázaných odpovědělo 11 až 20 let a 9 % dotázaných uvedlo stáří bankovního mainframu 21 až 30 let.

Téměř dvě třetiny (63 %) bank plánují přesunout úlohy ze svých mainframů do prostředí veřejného cloudu. Tím si zajistí větší nákladovou efektivitu, flexibilitu a snazší fungování v souladu s regulačními předpisy. Přibližně třetina (31 %) pak plánuje využít model hybridního cloudu a pouhých 6 % plánuje využít privátní cloud.

Zdroj: Accenture