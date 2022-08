Accenture: Banky chtějí většinu výpočetní zátěže přesunout do cloudu

Aktuální globální průzkum společnosti Accenture naznačuje, že banky až čtyři z pěti bank (82 %) mají v plánu přesunout do cloudu více než polovinu své výpočetní zátěže. Téměř každá čtvrtá (22 %) má pak v plánu do cloudu přesunout až 75 % všech úloh, a to v horizontu nadcházejících dvou až pěti let.

Mezi nejčastější důvody pro migraci mainframů do cloudu řadí dotazovaní představitelé bank zejména rychlost a agilitu (43 %), větší bezpečnost (41 %) a možnost jednoduše přidat nové funkce (37 %).

Tři z pěti vedoucích pracovníků (62 %) si od migrace do cloudu slibují vnitřní míru návratnosti (IRR) svých investic vyšší než 10 % a více než tři čtvrtiny (77 %) očekávají, že se jim peníze a úsilí investované do migrace mainframů vrátí během 18 měsíců.

Z průzkumu dále vyplývá, že banky vidí v cloudu příležitost pro zvýšení efektivity, jelikož náklady na udržení mainframe v posledních letech rostou – uvedla to naprostá většina (91 %) dotázaných vedoucích pracovníků.

Podle Accenture roste také poptávka po zaměstnancích se specifickým skillsetem. Dotazovaní bankovní manažeři vidí největší poptávku po dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti (47 %) a po dovednostech v oblasti cloudových řešení (46 %), včetně schopnosti navrhovat na cloudu založenou virtuální infrastrukturu, platformy i konkrétní aplikace.

V České republice je mainframe spíše výjimkou

Adam Leščišin ze společnosti Accenture poznamenává, že v samotném prostředí českého a slovenského trhu je pouze několik málo bank, které stále provozují své klíčové systémy na mainframe technologiích, které jsou na jednu stranu prověřené desítkami let fungování, na druhou stranu se vyznačují vysokou finanční a dovednostní náročností.

„Navíc architektura kolem nich nebývá postavena tak, aby banka jako celek uměla rychle reagovat na požadavky a změny prostředí, případně zvládla optimalizovat své fungování,“ vysvětluje Leščišin.

Banky a pojišťovny, které provozují zastaralé systémy a architektury, podle něj často narážejí na problémy, že změny nejsou v běžném korporátním světě snadno realizovatelné. Nepřinášejí vždy zcela jasný business case a existuje zde i reálné riziko selhání. Proto mají banky i pojišťovny z tohoto kroku zcela oprávněně respekt.

„Moderní společnosti však začaly chápat, že zastaralý systém jako takový může být sice brzda v rozvoji, ale odpověď či řešení neleží vždy ve výměně jednoho systému za druhý. Naopak, ty opravdu úspěšné banky se začaly odlišovat také změnou myšlení a fungování, efektivnějším propojením mezi byznysem a IT, nebo třeba aplikací principů tzv. Digital Decouplingu,“ dodává Leščišin.

Zdroj: Accenture