Accenture: Plného potenciálu AI využívá jen zlomek společností

Společnost Accenture zveřejnila výsledky globálního průzkumu, z nějž vyplynulo, že většina společností již zahrnula umělou inteligenci (AI) do svých obchodních strategií. Většina z nich ale stále nevyužívá její plný potenciál – jen 12 % společností je ve využívání AI na tak vysoké úrovni, že díky tomu dosahuje silné konkurenční výhody.

Studie odhalila, že 12 % společností, které Accenture označuje jako AI Achievers, již využívá umělou inteligenci k tomu, aby předehnaly svou konkurenci. Nejen že díky vysoké vyspělosti ve využívání AI mají tito lídři celkem 64 bodů – což je dvakrát více, než jejich “kolegové” ze spodní části indexu – ale dosahují také o 50 % většího růstu tržeb.

Tito AI Achievers se dle zprávy nevyznačují výjimečnou úrovní v rámci jedné konkrétní oblasti AI. Místo toho se rovnoměrně zaměřují na rozšiřování jak svých “základních” technických schopností, které jsou potřeba pro udržení kroků s konkurencí, tak i souvisejících bussinesových schopností zahrnujících strategii, procesy a rozvoj lidí.

Většina společností zatím experimentuje

Index pokračuje dalšími dvěma skupinami, tzv. AI Innovators (13 % organizací) se skóre 50 a tzv. AI Builders (12 % organizací) se skóre 44. Na nejnižší pozici indexu, kam se navíc řadí většina organizací (63 %), stojí tzv. AI Experimenters. Tito “začátečníci” s celkovým skóre 29 zdaleka nevyužívají potenciálu, jaký umělá inteligence nabízí.

Modely vzešlé ze strojového učení, jež bylo pro výzkum využito, naznačují, že podíl skupiny AI Achievers se do roku 2024 rychle zvýší, a to ze současných 12 % na 27 %. Ve stejném časovém horizontu se celkové skóre vyspělosti AI zvýší ze současných 36 na 50.

Automotive se připravuje na velký skok

Průzkum dále odhalil, že technologické firmy již nyní dosahují vysokého skóre vyspělosti AI a s touto úrovní se řadí na vrchol v rámci všech odvětví – v indexu dosahují čísla 54, přičemž do roku 2024 by se toto číslo mohlo zvýšit na 60.

U výrobců a dodavatelů automobilů, kteří sázejí na výrazný nárůst prodeje samořízených vozidel založených ve velké míře na umělé inteligenci, se v rámci indexu předpokládá výrazný skok, a to ze 39 na 57 bodů během následujících dvou let.

Podobný růst vyspělosti ve využívání umělé inteligence – ze současných 38 na 54 bodů v roce 2024 – se podle studie společnosti Accenture předpokládá i u maloobchodních společností.

Ostatní budou následovat

Accenture závěrem uvádí, že dopad AI na podniky roste, a to bez ohledu na odvětví. Kupříkladu u největších světových společností, které během roku 2021 v rámci svých výsledků hospodaření zmiňovaly umělou inteligenci, byla pravděpodobnost nárůstu cen jejich akcií o 40 % vyšší, oproti pouhým 23 % v roce 2018.

Zároveň se soustavně zvyšují i investice do AI. V roce 2021 využilo 19 % dotázaných společností více než 30 % svých technologických rozpočtů právě na projekty související s AI. Do roku 2024 by pak stejný poměr mohlo investovat až 49 % společností.

Zdroj: Accenture