Acer rozšiřuje řadu produktů pro hráče o grafické karty Nitro Intel Arc B-Series

Výrobce: Acer

Acer Distributoři ČR: AT Computers, eD´ system Czech, SWS

AT Computers, eD´ system Czech, SWS Distributoři SR: AT Computers SK, eD´ system Slovakia, SWS Distribution

AT Computers SK, eD´ system Slovakia, SWS Distribution Cena: Bude oznámena při uvedení na trh

Bude oznámena při uvedení na trh Více informací: https://www.acer.com/

Grafické karty Nitro Intel Arc B570 OC 10 GB a Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB s taktem až 2740 MHz a až 12 GB paměti GDDR6 nabízejí hráčům pohlcující zážitek a přístup k nejnovějším technologiím umělé inteligence prostřednictvím aplikace Intel AI Playground. Tyto grafické karty jsou vybaveny pokročilým systémem chlazení FrostBlade společnosti Acer, který zajišťuje špičkový výkon.





Grafické karty Nitro Intel Arc B-Series s architekturou Xe2 a až 20 jádry jsou navrženy tak, aby poskytovaly výjimečné herní zážitky, všestrannou tvorbu a dostupnou umělou inteligenci. Grafická karta Nitro Intel Arc B570 OC 10 GB (AN-B570-OCD) dosahuje taktovací frekvence až 2690 MHz, zatímco karta Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB (AN-B580-OCA) se může pochlubit frekvencí až 2740 MHz a podporuje hraní her s vysokým počtem FPS při rozlišení 1440p a až 8K vizualizací.

Mikroarchitektura Intel Xe2 nové generace poskytuje až o 50 % vyšší výkon na jádro a vylepšuje herní zážitky o osvětlení, stíny a odrazy v reálném čase díky integrované podpoře Direct X12 Ultimate s možností ray tracingu, mesh shaderů, stínování s proměnlivou rychlostí a zpětné vazby sampleru. Snímky generované umělou inteligencí, poháněné technologií Intel Xe Frame Generation (XeFG), výrazně zvyšují FPS pro větší plynulost a výkon. Technologie Intel Xe Low Latency (XeLL) snižuje vstupní zpoždění mezi vstupy z klávesnice a myši pro plynulejší hraní.

Systém chlazení FrostBlade s texturovaným designem lopatek a systémem dvojitých kuličkových ložisek zlepšuje proudění vzduchu, udržuje karty v chladu a snižuje hlučnost o 8 % ve srovnání s plastovými ventilátory. Robustní hliníková zadní deska je odolná proti korozi a neprohýbá se, poskytuje vyšší strukturální integritu a vylepšené chlazení s velkými ventilačními otvory. Díky malým rozměrům se navíc snadno vejde do každé sestavy.

Snadná editace videa a tvorba obsahu

Grafické procesory Intel Arc nabízejí všestrannou sadu nástrojů Creator pro rychlou tvorbu, úpravu a nahrávání obsahu. Duální Media Transcoder zrychluje dobu zpracování a podporuje širokou škálu mediálních formátů, zatímco Xe Media Engine umožňuje snadnou editaci a export videa napříč formáty bez obav o kompatibilitu.

Univerzální aplikace AI Playground poskytuje tvorbu, úpravy a výstupy na základě umělé inteligence na dosah ruky každému, kdo má grafický procesor Intel Arc, protože využívá specializované enginy XMX AI v každém jádře Xe. To urychluje hraní her, tvorbu obsahu a generování médií s využitím AI a přináší nejnovější zážitky s AI přímo do počítačů uživatelů.

Acer Intelligent Space dodá konkurenční výhodu

Acer Intelligent Space, vestavěné ústřední centrum inteligentních funkcí zařízení, detekuje hardware systému, doporučuje kompatibilní aplikace s umělou inteligencí pro optimalizaci výkonu a pomáhá objevovat nové nástroje pro vylepšení her. Acer Game Assistance poskytuje konkurenční výhodu automatickým nastavením barev a režimem odstřelovače pro přesné zaměření ve střílečkách, zatímco kamera Acer ProCam automaticky rozpozná a zaznamená herní momenty, aby zachytila ty nejnapínavější okamžiky. Pro ještě větší výhodu jsou zařízení vybavena portem HDMI 2.1, třemi porty DisplayPort 2.1 a sběrnicí PCIe 4.0.

Zdroj: Acer