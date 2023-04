Acronis: Čeští IT poskytovatelé častěji testují obnovu dat ze záloh u svých zákazníků

Společnost Acronis zveřejnila výsledky dotazování mezi svými českými IT partnery, podle kterého 75 % z nich nyní testuje obnovu dat ze záloh svých zákazníků minimálně jednou za čtvrtletí, což je větší počet než vloni.

Průzkum také odhalil, že nejčastějšími příčinami ztráty firemních dat jsou lidská chyba, selhání techniky a kybernetický útok. Celkově výsledky dotazování podle Acronisu ukazují za rostoucí zodpovědnost poskytovatelů IT a zvýšenou pozornost kybernetickým rizikům.

Vedle častějšího testování obnovy dat a zlepšování ochrany proti kybernetickým útokům mnozí navíc uvedli, že jsou schopni rychleji zprovoznit systémy zákazníků po totální havárii.

„Přesto, že téměř dvě třetiny našich IT prodejců registruje vyšší četnost kybernetických útoků, jsou zjištění z našeho dotazování mírně optimistická,“ řekl Aleš Hok, obchodní ředitel společnosti Zebra Systems.

Při porovnání z loňského dotazování uvádějí méně případů ztrát dat v důsledku kybernetických útoků, což podle Hoka svědčí o kvalitnější nástrojích kybernetické ochrany.

Zlepšení oproti loňsku

Celkem 84 % prodejců v průzkumu uvedlo, že jednou z hlavních příčin ztráty dat u zákazníků je lidská chyba, 35 % uvedlo selhání systému a 30 % potom kybernetický útok.

Přes čtyři pětiny (81 %) dotazovaných zálohuje u svých zákazníků každý den, 2 % každou hodinu a 9 % kontinuálně. Jen 7 % zálohuje jednou týdně a nepravidelně již nikdo, což je mírné zlepšení oproti minulému roku, kdy nepravidelně zálohovalo ještě 5 % respondentů.

Zhruba osmina (12 %) IT poskytovatelů testuje obnovu ze zálohy jednou týdně, 25 % jednou měsíčně a 38 % každé čtvrtletí. Celkově to znamená, že minimálně čtvrtletně testuje 75 % dotázaných, což oproti 53 % vloni představuje významný nárůst.

Obnovit systémy po totální havárii podle Acronisu dokáže 19 % prodejců do 4 hodin (vloni jen 10 %), 26 % do 24 hodin a 55 % nejpozději do týdne. Oproti loňsku tak všichni garantují obnovení provozu nejpozději do týdne.

Acronis