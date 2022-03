Acronis: Devět z deseti českých partnerů obnoví provoz po kritické havárii do 24 hodin

Společnost Acronis představila výsledky průzkumu, podle kterých více než 90 % partnerů Acronis v České republice a na Slovensku dokáže obnovit provoz u svých zákazníků po kritické havárii do 24 hodin.

Průzkum odhalil, že drtivá většina partnerů zálohuje u svých zákazníků nejméně každý den, v případě některých kritických systémů i každou hodinu. Avšak důležité je, aby v případě havárie byli partneři schopni systémy ze zálohovaných dat obnovit do běžného provozu co nejdříve.

Stále častějším důvodem takovýchto havárií jsou podle odborníků záměrné kybernetické útoky a jejich eliminace vyžaduje spolehlivou kybernetickou ochranu zálohovaných dat, jako je například ochrana proti ransomwaru.

Většina partnerů zálohuje denně

Celkem 79 % partnerů uvedlo, že zálohuje data u svých zákazníků každý den, 4 % každou hodinu a 10 % jiným způsobem (nejčastěji kombinovaně). Pouze 5 % partnerů zálohuje jednou týdně a 2 % jednou měsíčně.

Necelá desetina (9 %) respondentů dokáže obnovit data do 1 hodiny, 32 % do 4 hodin, 50 % do 24 hodin a 9 % do jednoho týdne. V posledním roce pak řešilo nejvíce partnerů ransomwarový útok (38 % dotázaných).

Acronis v neposlední řadě zjistil, že phishingové útoky ve formě podezřelých e-mailů mají nejčastěji podobu neexistujících zásilek (35 %), falešných faktur (23 %) a žádostí o přihlašovací údaje (22 %).

„V současné době je typickým scénářem útoku phishingový e-mail, po jehož otevření dojde k doručení ransomwaru a následnému zašifrování dat,“ říká Aleš Hok, obchodní ředitel společnosti Zebra Systems.

„V té chvíli je zásadní mít spolehlivý Disaster Recovery systém umožňující z bezpečně uložených dat rychle obnovit fungování kritických systémů. Ale úplně nejlepší je mít komplexní platformu kybernetické ochrany, jakou disponují například naši partneři, která riziko takového útoku vyloučí,“ dodává.



