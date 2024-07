Alena Vongrejová je ERP ředitelkou Algotechu

Společnost Algotech oznámila, že do nejvyššího managementu nově přibyla Alena Vongrejová, která z pozice ERP manažerky povýšila na ERP ředitelku. Ve firmě působí celkově již desátým rokem, začínala Vongrejová jako ERP finanční konzultantka.





Z pozice ERP ředitelky se mimo jiné podílí na expanzi ERP služeb na nové trhy v regionu střední a jihovýchodní Evropy a související vytváření lokalizačních balíčků pro Slovensko, Maďarsko či Rumunsko.

„Právě zahraniční expertiza patří mezi Aleniny klíčové přínosy pro rozvoj naší firmy. I proto bylo její povýšení do pozice ERP ředitelky logickým krokem, díky němuž má v této agendě silnější mandát,“ uvádí ředitel Algotechu František Zeman.

„Nehledě na trhy je mým cílem, aby naše produkty byly vždy aktuální a individuálně přizpůsobené tomu, co naši zákazníci vyžadují, a měli jsme jim tak co nabídnout i do budoucna,” doplňuje Vongrejová.

Před nástupem do Algotechu působila Alena Vongrejová ve finančním oddělení společnosti SAP, kde se zaměřovala na její francouzskou pobočku. Je absolventkou Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE v Praze – oboru Mezinárodní obchod. Během studia absolvovala i zahraniční studijní pobyt v Paříži.

Zdroj: Algotech