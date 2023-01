Alienware nasazuje procesory AMD do počítačů Aurora R15

Výrobce: Dell Technologies

Dell Technologies Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, Tech Data Distribution

100Mega Distribution, AT Computers, SWS, Tech Data Distribution Distributoři SR: ASBIS SK, WESTech

ASBIS SK, WESTech Více informací: https://www.delltechnologies.com/cs-cz/index.htm

Herní značka Alienware společnosti Dell Technologies oznámila, že její vlajková loď herních počítačů Aurora R15, která až doteď nabízela procesory Intel 13. generace řady Core K, nyní nabízí procesory AMD Ryzen řady 7000 a stolní 65W procesor Intel 13. generace.

Během zimy bude podle výrobce na trh uvedena také varianta s grafickou kartou AMD Radeon řady RX 7000. Stolní počítače Aurora generace R15 mají nově uspořádanou skříň s ohledem na proudění vzduchu, chlazení a výkon, takže je možné použít také výkonnější komponenty.

Alienware dodává, že zpracování s průhlednými bočními stěnami dává nahlédnout do interiéru, kde 8 světelných zón AlienFX osvětluje výkonné vnitřní komponenty. Model Aurora R15 je k dispozici ve dvou barevných provedeních – Lunar Light a Dark Side of the Moon.

Zdroj: Dell Technologies