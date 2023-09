Allegro urychluje mezinárodní doručování, last-mile operátorem v ČR je WE|DO

Společnost Allegro spouští novou službu Allegro International Delivery, která je postavena na kombinaci nejefektivnějších řešení více logistických partnerů pro první a poslední míli. Hlavním operátorem odpovědným za poslední míli v České republice se stala společnost WE|DO.

Nová služba je podle Allegra koncipována tak, aby umožňovala bezproblémovou výměnu informací mezi všemi zúčastněnými stranami a zároveň poskytovala kupujícím aktuální informace o stavu doručení jejich zásilek.

Allegro International Delivery je podle společnosti od začátku vystavěna s důrazem na co nejvyšší nákladovou efektivitu, přičemž nejprve byla spuštěna pro dodávky z Polska do České republice a v budoucnu by se měla rozšířit i do dalších zemí.

WE|DO je hlavním operátorem pro tzv. poslední míli, přičemž ústředním překladištěm pro přeshraniční přepravu balíků je centrální depo v Ostředku. V první fázi projektu budou balíky doručovány na téměř 3 500 odběrných míst dostupných v rámci sítě WE|DO i prostřednictvím kurýrní služby door-to-door.

Zdroj: Allegro