Allegro v ČR spouští vlastní výdejní boxy, WE|DO se mění na One by Allegro

Logistický operátor WE|DO by Allegro se mění na One by Allegro. Společnost tak sjednocuje název a identitu značky na všech trzích, na kterých aktuálně působí. Rebranding pak přichází souběžně s uvedením One Boxů, tedy vlastních výdejních boxů společnosti Allegro, na český trh.





Síť aktuálně čítá po celé České republice více než 140 výdejních boxů, první One Box byl nainstalován na pražském Smíchově, zatím poslední pak v Praze Ďáblicích. Společnost zároveň své boxy vybavila senzory kvality ovzduší – zákazníci si tak mohou výsledky měření zkontrolovat online na mapě všech lokací.

WE|DO se postupně mění na One by Allegro

Počínaje letošním létem budou moci čeští zákazníci sledovat rebranding logistické společnosti WE|DO by Allegro na „One by Allegro“, čímž dojde k postupnému sjednocování logistických služeb spadajících pod společnost Allegro napříč všemi trhy, na nichž aktivně působí.

„Transformace WE|DO by Allegro na novou značku One by Allegro je pro nás vstupem do zcela nové etapy, v níž chceme dále posouvat standard doručování a přinášet tak našim zákazníkům možnost vybírat z milionů nabídek napříč kategoriemi,“ uvedl Jakub Kłoczewiak,provozní ředitel společnosti Allegro.

Zdroj: Allegro