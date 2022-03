Alternativa k UniFi se stala bestsellerem

Společnost Zyxel nedávno uvedla na trh rodinu nových přístupových bodů a udělala tak v kampani postavené na sebevědomém názvu a agresivním vizuálu s cílem trochu rozvířit stojaté vody nejen IT trhu. A udělala tak s vědomím, že kampaň vyvolá různé, třeba i negativní, emoce a reakce, a že se proto o ní bude mluvit. A to se přesně stalo. I díky tomu se produkty během krátké doby staly bestsellerem.

To byl důvod přijít s novou kampaní s názvem Bestseller. Na rozdíl od úvodní kampaně je tato hravá, barevná, pohodová a říká zcela jednoduše, že produkty jsou kvalitní, dostupné a za dobrou cenu, a proto se dobře prodávají. Zkrátka, staly se bestsellerem.

Důvody, proč je to bestseller

Nová řada přístupových bodů s podporou nejnovějšího standardu Wi-Fi 6 (802.11ax) je určena především pro menší a středně velké firmy a organizace, kterým za příznivou cenu zpřístupní nejen aktuálně nejmodernější technologii bezdrátové sítě, ale rovněž i funkce vzdálené, centralizované správy celé sítě i jednotlivých přístupových bodů prostřednictvím vyspělé cloudové platformy Nebula. Tato nová síťová zařízení nabízejí všechny vlastnosti a funkce nezbytné pro bezpečný provoz podnikové sítě, ale ocení je pokročilejší uživatelé pro své domácí kanceláře.

Wi-Fi 6 pro každého

Trojice nových přístupových bodů značky Zyxel umožňuje rychlý a snadný přechod na nejmodernější standard Wi-Fi 6 – za konkurenceschopnou cenu a bez nutnosti zasahovat do stávajících rozvodů síťových kabelů. Vedle vyšší propustnosti bezdrátové sítě přináší nejnovější standard Wi-Fi 6 také lepší pokrytí prostoru signálem bezdrátové sítě, a především možnost paralelních datových přenosů s velkým množstvím současně připojených koncových zařízení.

Právě pro tyto vlastnosti ocení bezdrátovou síť na standardu Wi-Fi 6 i uživatelé koncových zařízení s podporou starších Wi-Fi standardů. Navíc bude podniková bezdrátová síť připravena i na neustále se zvyšující nároky na rychlé a spolehlivé bezdrátové připojení stále většího počtu koncových zařízení.

Internet všude, kde je potřeba

Pro rozšíření pokrytí signálu do všech míst, kde je potřebné připojení k místní síti a internetu, jsou určeny nové přístupové body Zyxel NWA50AX a Zyxel NWA90AX. Velmi kompaktní interiérová zařízení jsou dodávaná včetně instalačního materiálu, potřebného pro umístění na stěnu či do stropních podhledů. Díky podpoře napájení po Ethernetu mohou velmi snadno nahradit stávající, svým výkonem, funkcemi a možnostmi správy již nevyhovující přístupové body – bez nutnosti zasahovat do existující kabeláže. Pro možnost instalace na místech, kde není k dispozici napájení typu PoE, je k balení přiložen příslušný napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

Wi-Fi v exteriéru i spolehlivé propojení budov

Dva interiérové modely přístupových bodů doplňuje model Zyxel NWA55AXE, který je díky ochraně proti vodě a prachu na úrovni IP55 určený pro instalaci v exteriéru. Kromě šíření signálu bezdrátové sítě standardu Wi-Fi 6 ve venkovním prostředí je nový přístupový bod vhodný i pro vytváření spolehlivého bezdrátového propojení budovami – s vysokou datovou propustností a díky technologii Zyxel Smart Mesh také s velmi vysokým dosahem signálu.

Základní vlastnosti nových přístupových bodů Zyxel:

Podpora bezdrátového standardu Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/n/g/b/a) na obou rádiích

Propustnost až 575 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 1 200 Mb/s v pásmu 5 GHz

Provoz až 8 samostatných Wi-Fi sítí s různými identifikátory (SSID)

Nejnovější standard zabezpečení bezdrátové sítě šifrováním WPA3

Lokální a cloudová správa prostřednictvím služby Nebula

Snadná instalace, konfigurace a centralizovaná správa

Napájení prostřednictvím Ethernetu (PoE)

Další informace o nových přístupových bodech s podporou Wi-Fi 6 jsou k dispozici na stránkách společnosti Zyxel a nová zařízení jsou v prodeji u obchodních partnerů společnosti.