Amazon integruje službu Buy with Prime do Salesforce Commerce Cloudu

Společnost Amazon oznámila integraci svojí služby Buy with Prime for Prime do Salesforce Commerce Cloudu. Řešení si klade za cíl pomáhat obchodníkům Salesforce bezproblémově využívat Buy with Prime v jejich stávajícím nákupním prostředí.





Buy with Prime for Salesforce nabízí obchodníkům také několik nových funkcí, včetně možnosti vyhledávat a filtrovat položky, které splňují podmínky pro službu Prime, a nakupovat položky splňující podmínky pro službu Prime i ostatní položky ve stejné objednávce.

„Díky novým funkcím, které Buy with Prime plynule integrují do vyhledávání, košíku a pokladny, mají nyní obchodníci Salesforce ještě větší flexibilitu a funkčnost, aby mohli Buy with Prime poskytovat a zároveň si zachovali kontrolu nad vzhledem svých obchodů,“ říká Peter Larsen, viceprezident společnosti Amazon pro službu Buy with Prime.

Služba Buy with Prime for Salesforce se začne zavádět jako pozvánka pouze pro vybrané obchodníky Salesforce a bude k dispozici všem obchodníkům Salesforce Commerce Cloud se sídlem v USA prostřednictvím služby Salesforce.

Zdroj: Salesforce