AMD kupuje Nod.ai, posílí možnosti open source softwaru pro umělou inteligenci

Společnost AMD se pochlubila plány na akvizici poskytovatele open source softwaru pro strojové učení a umělou inteligenci Nod.ai. Zdá se, že se jedná o přímou snahu posílit konkurenci vůči lídrovi trhu s čipy s umělou inteligencí, společnosti Nvidia.

Kupovaná společnost by AMD měla pomoci urychlit zavádění nabídek založených na AI optimalizovaných pro akcelerátory datových center Instinct, procesory Ryzen AI, procesory EPYC, SoC Versal a grafické procesory Radeon.

Nod.ai poskytuje open source software pro futuristické systémy umělé inteligence, jako je genAI, využívající pokročilé přístupy založené na kompilátorech namísto starších ručně psaných jader.

Akvizice by mohla AMD umožnit vyvinout open source alternativu k CUDA s potenciálem masového rozšíření. Transakce by měla být finalizována do konce kvartálu.

Zdroj: IDG News Service