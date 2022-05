AMD slaví triumf, vyrostlo o rekordních 70 %

Společnost AMD oznámila, že v prvním čtvrtletí letošního roku vykázala rekordní tržby ve výši 5,8 miliardy dolarů, což představuje meziroční zlepšení o astronomických 71 %. Navíc se nezdá, že by napjatá situace na trhu čipů dělala výrobci vrásky na čele.

To ovšem není případ jeho konkurentů. Například Intel varoval, že lockdownové odstávky v Číně by mohly do konce roku negativně ovlivňovat jeho příjmy. CEO AMD Lisa Suová nicméně uvedla, že společnost tvrdě pracovala na tom, aby ji obavy dodavatelského řetězce zasáhly jen minimálně.

AMD podle jejích slov pomohlo zejména zaměření na prémiové segmenty herních počítačů. I díky tomu společnost vykázala v segmentu Computing and Graphics rekordní příjmy; grafické karty a procesory Radeon se navíc prodávaly za vyšší průměrné ceny než dříve.

Suová podotkla, že společnost v posledních dvou letech kontinuálně ukusuje větší část celkového trhu klientských procesorů, co se celkových příjmů týče. Díky orientaci na prémiové segmenty očekává, že AMD dále poroste.

Společnost totiž bude mít možnost dodávat méně procesorů a lépe se tak vyhnout výpadkům dodávek. Suová navíc odhaduje, že sezónní růst trhu PC zůstane pod očekáváním, a zásoby AMD tak budou dostatečné.

Zdroj: IDG News Service