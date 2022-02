AMD zakončilo raketový rok 2021 dalším dvouciferným růstem

Společnost AMD oznámila výsledky svého hospodaření za čtvrtý kvartál a celý rok 2021. Z nich vyplynulo, že tržby výrobce procesorů na konci roku vzrostly o 49 % na 4,83 miliardy dolarů, za celý rok pak dokonce o 68 % na 16,43 miliardy.

Dvouciferným tempem rostl i hrubý zisk – AMD v posledním čtvrtletí zaznamenalo zisk ve výši 2,43 miliardy dolarů, což představuje meziroční zlepšení o 67 %. Zisk za celý rok vystřelil o 82 % na 7,93 miliardy. Čistý zisk pak ve čtvrtém kvartálu stoupl o 76 % na 1,12 miliardy dolarů, za celý rok pak o 27 % na 3,16 miliardy.

Tržby segmentu Computing and Graphics ve čtvrtém kvartálu 2021 v meziročním srovnání stouply o 32 % na 2,6 miliardy dolarů, segment Enterprise, Embedded a Semi-Custom posílil o 75 % na 2,2 miliardy.

AMD roste a dál poroste

„Každá z našich divizí si vedla mimořádně dobře. Například tržby z datových center se meziročně zdvojnásobily díky rostoucímu přijímání procesorů AMD EPYC napříč cloudovými a podnikovými zákazníky,“ uvedla šéfka AMD Lisa Suová.

Suová zároveň dodala, že v roce 2022 očekává další výrazný růst. Napomoci by podle ní mělo i rozšíření portfolia a uvedení další generace produktů pro PC, gaming a datacentra.

Podle odhadů společnosti by tržby v prvním čtvrtletí tohoto roku měly vyrůst zhruba o 45 % na 5 miliard dolarů, přičemž pozitivní vývoj by měly zaznamenat všechny produktové divize AMD. Za celý rok 2022 by se pak tržby AMD mohly vyšplhat na zhruba 21,5 miliardy dolarů, což by představovalo meziroční růst o 31 %.

