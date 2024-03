Agon by AOC vás dovede k novým herním výšinám

Společnost AOC, která byla založena v roce 1967, je přední světovou značkou v oblasti monitorů a IT příslušenství a dceřinou společností TPV Technology Limited, největšího výrobce LCD na světě.

Sub-značka AOC, Agon by AOC, nabízí jedno z nejsilnějších portfolií vysoce výkonných herních monitorů na světě a kompletní ekosystém herního příslušenství seskupeného do tří kategorií: AOC Gaming pro běžné hráče, Agon pro soutěžní hráče a Agon Pro určenou pro nadšence do e-sportů a profesionální e-sportovce.