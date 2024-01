Appsec: České firmy by se letos měly věnovat NIS2 i novým vektorům útoků

Společnost Appsec odhaduje, že rok 2024 bude pro české firmy z hlediska kybernetické bezpečnosti mnohem náročnější. Podepíše se na něm nejen implementace evropské bezpečnostní směrnice NIS2 do české legislativy, ale především pokračující mohutný nástup umělé inteligence a s ním spojené nové vektory útoků.

Firmy budou muset řešit NIS2

Appsec upozorňuje, že implementace evropské bezpečnostní směrnice NIS2 do nového zákona o kybernetické bezpečnosti v České republice se dotkne až sedmi tisíc středně velkých a menších firem a organizací.

Půjde o subjekty, které dosud nepodléhaly směrnici NIS1, často pak o dodavatelské řetězce významných koncernů a státních institucí. Pokud firmy nesplní přísné bezpečnostní požadavky a podlehnou kybernetickému útoku, hrozí jim vysoké pokuty, které jsou v tuzemském kontextu až likvidační.

Přesto podle průzkumu společnosti Appsec z letošního léta ještě 80 % IT manažerů netušilo, zda se jejich firmy NIS2 dotkne nebo co to vlastně je.

Bezpečnostní rizika AI při správě firemních dat

Umělá inteligence podle odborníků představuje významný pokrok ve zpracování a využití firemních i klientských dat. Zároveň ale bude jedním z největších bezpečnostních rizik, protože tato citlivá data jsou zneužitelná.

Ochránit firemní AI přes přístupem neoprávněných uživatelů nebo vyváděním dat třetím stranám tudíž bude jedním z hlavních úkolů kyberbezpečnostních týmů ve firmách a organizacích. Zároveň firmy musí počítat s tím, že jejich zákazníci budou vyžadovat důvěryhodné využívání AI s minimalizací rizik.

Sofistikované sociální inženýrství včetně deepfake

Analytici dále uvádějí, že útoky vedené formou sociálního inženýrství patří k nejnebezpečnějším kybernetickým hrozbám současnosti. Jestliže v minulosti stačilo „hacknout“ e-mailovou schránku manažera, odsledovat způsob jeho komunikace uvnitř firmy a ve vhodný okamžik zaslat „správný“ požadavek např. na uhrazení falešné faktury, nové technické možnosti tuto hrozbu ještě prohlubují.

Útočníci budou stále častěji využívat tzv. deepfake, tedy falešných audio a videozpráv, kdy se budou prostřednictvím telefonických hovorů nebo videokonferencí vydávat za představitele firmy a pokoušet se o různé podvody.

Využití AI pro ochranu před kybernetickými útoky

Bezpečnostní řešení na bázi AI podle společnosti Appsec fungují jinak než běžné antiviry. Neustále analyzují chování sítě a zařízení, které mají chránit a porovnávají aktuální provoz s běžnou situací z minulosti.

Odborníci zejména vyzdvihují, že jakmile dojde k nějaké anomálii, umělá inteligence se na ni okamžitě zaměří a vyhodnotí, zda je to pokus o útok nebo činnost vyvolaná autorizovaným uživatelem hlídané sítě či zařízení.

Žádné nestandardní chování sítě AI neujde, a to ani v případě, že útočník použil zadní vrátka a instaloval škodlivý software, který začne být aktivní až týdny či měsíce po proniknutí do sítě. Zkrátka je to skutečný hlídač, který nikdy nespí a okamžitě reaguje.

Automatizované penetrační testy

V oblasti prevence před kybernetickými incidenty se podle expertů budou stále častěji prosazovat automatizované penetrační testy, které dokáží odhalit slabiny v interních systémech firem a organizací.

„Automatizované testy jsou ve většině moderních systémů založené na algoritmech, které se cvičí z reálné práce fyzických hackerů nebo se vyvíjí na základě popsaných zranitelností. Alespoň tak to děláme v našem prostředí. Bez vstupu člověka minimálně v průběhu vývoje se rozhodně neobejdeme,“ shrnuje Paclt.

Zdroj: Appsec