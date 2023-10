Arrow se zapojuje do MSP programu společnosti Check Point

Společnost Arrow Electronics oznámila, že je připravená začlenit produkt Check Point Harmony Email and Collaboration do své distribuční strategie a posléze i do digitální distribuce na bázi platformy ArrowSphere.

Řešení Harmony Email and Collaboration pro bezpečnost cloudového e-mailu a SaaS aplikací pro spolupráci podle Check Pointu zajišťuje ochranu pro aplikace Microsoft 365, Google Workspace a další aplikace pro spolupráci a sdílení souborů.

„Díky spolupráci společností Arrow a Check Point budou moci distribuční partneři Arrow používat model FCM (Flexible Consumption Model),“ vysvětluje Mike Worby, ředitel pro strategické aliance v regionu EMEA divize Arrow Enterprise Computing Solutions.

„Tento model jim umožní efektivně přizpůsobit zdroje a služby požadavkům zákazníka, a přitom se vyhnou problémům souvisejícím se složitostí produktů. Ve výsledku tak budou méně závislí na dlouhodobých smlouvách, budou mít větší kontrolu nad svými náklady a budou moci hladce přejít k digitální distribuční strategii,“ upřesňuje.

Arrow dodává, že Harmony Email and Collaboration je součástí produktové sady Check Point Harmony, která dále zahrnuje komponenty Endpoint, Mobile a Cloud Security. Spolupráce bude zahrnovat řadu evropských zemí včetně České republiky.

Zdroj: Arrow Electronics