Asus ExpertBook P5: Úsporný pracant s výborným matným displejem

Čtrnáctipalcový ExpertBook P5 váží 1,25 kg a celý je postaven na velmi úsporném Intelu generace Lunar Lake. S integrovanou grafikou se dá použít i na příležitostné hraní nenáročných her, primárně však na práci. ExpertBook P5 je konkurencí například pro pracovní Delly či Lenovo Th inkBook. Proti Think-Padům ale i MacBookům, má Asus v nabídce ExpertBooků zase jiné modely.





V České republice a na Slovensku jsou aktuálně v prodeji tři konfigurace v cenách od 22 990 Kč. V prostřední variantě si připlácíte za delší záruku (podpora je jinak pět let pro BIOS a ovladače) a vyšší verzi Windows, v nejvyšší konfiguraci pak i za lepší procesor, více paměti a větší SSD. Verze s AMD či Qualcommem zatím nejsou.

Nástroje pro práci s pomocí umělé inteligence sdružuje sada funkcí Asus AI ExpertMeet. Je zde například překlad titulků či vylepšení obrazu webkamery. Vše offline bez posílání dat do cloudu.

Nabízí se srovnání s ExpertBookem B5. Ten je o něco těžší, má výměnné paměti, ale už do něj nelze vložit druhé SSD. Má také výrazně lepší ergonomii klávesnice, ale slabší barvy displeje a nižší výdrž na baterii. Také nemá tak výkonné funkce pro AI, je pouze „AI ready“.

Výborný matný displej

Asus osadil 14" matný OLED s rozlišením 2,5 K a 144Hz obnovovací frekvencí. Víko displeje otevřete až do plného úhlu 180°, ale ne jednou rukou. Ono by to šlo, pant není příliš tuhý, ale chybí zde vybrání a víko není za co chytit.

Zároveň jsem ale naměřil výborný rozsah jasu. Minimální začíná na 0,9 nitu, což znamená, že obrazovka nebude oslňovat ani uprostřed noci. Maximální jas je potom 458 nitů, a vzhledem k nekonečnému kontrastu tak máte před sebou výborný displej.

Barevný gamut lehce převyšuje standard sRGB, jen teplota barev je příliš studená. Tu lze nastavit, ale k vyvážení dojde, až když posunete zatržítko téměř na maximum. Je škoda, že to Asus nenastavil rovnou.

Klávesnice s kompromisy

Klávesnice je kombinací standardů ISO a ANSI. Dostanete tak malý Shift i malý Enter, samozřejmě s příjemným bílým podsvícením. Klávesy mají prohnutí 0,2 mm pro lepší posazení bříška prstu. To je rozhodně chvályhodné, řada notebooků má totiž klávesy nepříjemně ploché.

Zapínací tlačítko v pravém horním rohu má v sobě kombinovanou čtečku otisků a přihlásit se do Windows můžete i pomocí IR webkamery. Velký skleněný touchpad se také povedl, a navíc má integrovaná gesta – pokud přejedete prstem po pravém či levém boku, měníte hlasitost nebo jas.

Klávesy F1 až F4 na sobě mají modrý proužek. Jde čistě jen o barevné označení skupiny kláves pro ovládání zvuku, abyste rychleji nahmátli tlačítko pro vypnutí mikrofonu či ztlumení. Osobně bych raději viděl toto barevné značení ještě u změny jasu na F5/F6.

Co se však nepovedlo, jsou kurzorové šipky. Ty se zcela ztrácejí v bloku kláves a jdou špatně poslepu nahmatat. Asus u sesterského modelu ExpertBook B5 ukázal, že umí udělat šipky ergonomicky – aby pak u nového modelu P5 zase zvolil tu horší variantu.

Vydrží celý den

V našem standardizovaném testu jsem naměřil necelých osmnáct hodin a v případě přehrávání videa pak 19,5 hodiny. Intel Lunar Lake je velmi úsporný a na cestu s ExpertBookem P5 si vlastně ani není třeba brát nabíječku. Za hodinu v zásuvce se pak z nuly dostanete na 77 %.

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu ChannelWorld z listopadu 2024. Můžete si ho objednat i v elektronické podobě.

Zapnutím režimu výkonu (lze jen s připojenou nabíječkou) dojde ke zvýšení výkonu procesoru ve vícevláknových operacích asi o čtvrtinu (397 vs. 481 bodů v Cinebenchi). Od příštího roku by měly být dostupné konfigurace s Wi-Fi 7, v současných je modul AX211 poskytující Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.4. Konektorová výbava čítá 2× Thunderbolt 4, 2× USB 3.2 a HDMI 2.1.

Rozborka: Druhé miniaturní SSD

Dostat se pod kryt je náročnější. Jednookruhové chlazení si vystačí s jedinou heat-pipe, aniž se notebook zahřeje. Vedle SSD je druhý volný slot, ovšem jen ve formátu 2230. Je vidět, že chyběly milimetry, aby se vešlo i standardní SSD, ale chválím alespoň za tuto možnost. Operační paměť je napájená napevno. Nejde tedy vyměnit, ale zase poskytne vyšší výkon. ExpertBook P5 je pracovní nástroj s výborným displejem a silným výkonem pro AI.

Radomír Kejduš, šéfredaktor Cnews.cz