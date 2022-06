Asus představuje Zenbook Pro 14 Duo OLED se dvěma obrazovkami

Výrobce: Asus

Asus Distributoři ČR: AT Computers, eD system

AT Computers, eD system Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, eD system

AGEM COMPUTERS SK, eD system Cena: 50 990 Kč

50 990 Kč Více informací: http://asus.com

Společnost Asus uvádí na trh Zenbook Pro 14 Duo OLED, výkonný a kompaktní notebook pro náročné tvůrce se dvěma obrazovkami. Zařízení disponuje certifikací Intel Evo, která tvůrcům umožňuje zvýšit jejich kreativní schopnosti.

Novinka se vyznačuje sekundární dotykovou obrazovkou ScreenPad Plus nové generace v kombinaci se zcela novou konstrukcí Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) s automatickým naklápěním, která zlepšuje chlazení notebooku i ergonomii při práci.

Až 12. generace procesoru Intel Core i9–12900H a grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti podle výrobce nabízejí extrémní výkon – kombinované TDP až 85 wattů.

O chlazení se stará technologie ASUS IceCool Plus s pomocí inovativního konstrukčního mechanismu AAS Ultra, který účinně odvětrává šasi a také naklání sekundární dotykovou obrazovku ScreenPad Plus do úhlu komfortního pro sledování.

Primární dotykový OLED displej má rozlišení 2,8K, HDR, poměr stran 16:10, podporu technologie Dolby Vision, obnovovací frekvenci 120 Hz, přesnost barev s validací PANTONE, 100% gamut DCI-P3 v kině kvalitě a certifikaci TÜV Rheinland garantující péči o zrak.

ScreenPad Plus nové generace v Zenbooku Pro 14 Duo OLED je 12,7palcový sekundární dotykový displej umístěný nad klávesnicí a rozprostřený přes celou šířku notebooku. Nově podporuje nejmodernější stylusy, jako je pero ASUS Pen 2.0.

Když se notebook otevře, mechanismus AAS Ultra zvedne zadní část obrazovky ScreenPad Plus až o 20 mm a nakloní ji o 12°. AAS Ultra také podle výrobce zlepšuje chlazení, protože umožňuje o 38 % vyšší průtok vzduchu než předchozí generace.

Dostupnost a cena

Předprodej notebooku Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED začal 22. 6. 2022. Zařízení je dostupné za doporučenou cenu 50 990 Kč.

Zdroj: Asus