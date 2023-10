AT Computers je jedním z partnerů roku společnosti Xiaomi

Společnost AT Computers oznámila, že obdržela ocenění Premier Partner of the Year pro nejlepší partnery společnosti Xiaomi. Distributor si cenu odnesl jako jeden z devíti nejlepších celosvětových partnerů na setkání Xiaomi Global Partner Conference v Pekingu.

„Velmi si vážíme významného ocenění ze strany Xiaomi již po necelých dvou letech přímé distribuční spolupráce. Zavazuje nás k poskytování těch nejkvalitnějších služeb zákazníkům tak, abychom mohli v budoucnu cenu opět obhájit,“ uvedl k ocenění Martin Harazím, ředitel nákupu ATC.

ATC získalo oficiální autorizaci na začátku května 2022 a vztahuje se na kompletní portfolio telefonů uvedených značek, které společnost Xiaomi Technology Czech na českém trhu nabízí. Produkty Xiaomi má u ATC na starosti produktový manažer Lukáš Šeděnka.

Zdroj: AT Computers