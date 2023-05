AT Computers je nejlepším distributorem Canonu za rok 2022

Společnost AT Computers oznámila, že byla vyhlášena nejlepším distributorem spotřebního materiálu Canonu pro Českou republiku i Slovensko. Distributor byl oceněn za nejlepší výkon co do obratu v obou zemích.

Slavnostní předání se uskutečnilo v brněnském resortu Maximus za účasti představitelů AT Computers i společnosti Canon.

„Jsme velmi potěšeni, že se nám díky výborné spolupráci s kolegy z Canonu podařilo obhájit naše prvenství. Poděkování jde ale samozřejmě primárně směrem k našim zákazníkům, děkujeme!“ uvedl Martin Harazím, ředitel nákupu ATC, při přebírání ceny.

Zdroj: AT Computers