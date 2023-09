AT Computers letos slaví 25 let na trhu

Společnost AT Computers v roce 2023 slaví čtvrtstoletí svého působení na českém IT trhu. Za 25 let distributor vybudoval komplexní produktové portfolio i největší IT sklad v České republice a zvýšil obrat na více než desetinásobek.

Pro své resellery ATC zajišťuje dodávky IT produktů i pomoc s jejich výběrem, s návrhy nestandardních řešení či jejich individuální požadavky a školení. Přitom se dle svých slov celou dobu drží zásady neprodávat produkty přímo koncovým zákazníkům.

„25letá novodobá historie ATC od osamostatnění spočívá hlavně ve velmi úzké, spolehlivé, poctivé a stále inovované spolupráci s našimi resellery, dodavateli i partnery,“ říká Martin Wanke, marketingový ředitel AT Computers.

„Naším cílem je spokojenost resellera i dodavatele, ale taktéž přinášení novinek, inovací ve službách i produktech. Díky velkému úsilí a práci stabilního týmu ATC se nám dané, věřím, daří naplňovat. Díky, že jste právě s námi!“ dodává.

K příležitosti letošního výročí vyhlásilo ATC na svém webu výroční soutěž. Mezi ceny, o které reselleři mohou soutěžit, patří počítače, kšiltovky ATC „Limited edition 25“ nebo speciální zlaté ATC víno.

Zdroj: AT Computers