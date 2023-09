AT Computers si odnáší dvě ceny z ankety Context ChannelWatch

Společnost AT Computers oznámila, že získala dvě ocenění v celosvětové anketě Context ChannelWatch, a to Distributor roku 2023 pro Českou republiku a také pro Slovensko. Skupina AB, do níž ATC patří, navíc získala cenu i pro Polsko.

Distributor se v krátkém období raduje z druhého vítězného hattricku. První trojitý úspěch si AT Computers připsalo v anketě ChannelWorld Awards.

„Tato ocenění jen potvrzují, že naši práci děláme dobře. Už více než 25 let od osamostatnění. Rozhodně neusneme na vavřínech, v podpoře zákazníků neustáváme, pracujeme na dalších a dalších projektech, inovacích, promoakcích,“ uvedl k úspěchům Martin Wanke, marketingový ředitel ATC.

„V první řadě chci poděkovat našim věrným resellerům, kteří nám i tentokrát dali jejich hlasy a opět nám umožnili dostat se na špičku. Děkuji také za práci celého obchodního týmu, se kterým neustále ladíme veškeré procesy, aby naši zákazníci měli více času na jejich business,“ dodal Petr Vaněk, místopředseda představenstva ATC.

Zdroj: AT Computers