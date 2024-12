AT Computers vyhlášeno distributorem roku Oki v České republice

Společnost AT Computers získala ocenění pro nejlepšího distributora za finanční rok 2023 v České republice od společnosti Oki. Uznání bylo vyhlášeno v rámci distribuční konference společnosti Oki pro region střední a východní Evropy v Karlových Varech.





Cenu předal Miroslav Tyburec, obchodní ředitel Oki, během pracovního setkání do rukou Martina Tomášky, produktového manažera AT Computers. „Při spolupráci s AT Computers oceňujeme flexibilní přístup, rychlou logistiku a průběžně doplňovaný sklad tiskáren i spotřebního materiálu OKI,“ uvedl Tyburec.

„Toto uznání je také důkazem dobré práce celého ATC týmu, díky kterému jsme schopni přinášet resellerům to nejlepší. Těším se na další úspěchy a pokračující spolupráci,“ doplnil Tomáška. ATC má ve své nabídce kompletní portfolio Oki pro český trh, tedy LED tiskárny i multifunkční zařízení a spotřební materiál.

Zdroj: AT Computers