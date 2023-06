AT Computers získalo ocenění společnosti Jabra

Společnost AT Computers obdržela od společnosti Jabra cenu „Distributor of the year 2022 Video“. Distributor připomíná, že spolupráce ATC a Jabry se datuje již od roku 2014 a ATC má ve své nabídce kompletní B2B portfolio této značky.

Ocenění předával regionální viceprezident společnosti Jabra Nicolas Bliaux na Jabra CEE partner konferenci 2023, která se konala v Krakově 14. a 15. 6. 2023. Za ATC cenu přebrali Petr Suk a David Vyvial.

„AT Computers bezpochyby patří mezi nejvýznamnější a největší partnery Jabra v celém středoevropském regionu. Jsem nesmírně potěšen, že mohu ocenit vynikající práci, kterou AT Computers odvádí v oblasti rozvoje prodeje videokonferenčních řešení od Jabra,“ uvedl během předávání Bliaux.

„Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce s kolegy z Jabra. Toto ocenění jen dokládá usilovnou práci celého ATC týmu a poděkování patří také našim věrným resellerům, kteří špičkové produkty Jabra nakupují právě u nás,“ dodal Vyvial.

Zdroj: AT Computers