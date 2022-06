Atos plánuje riskantní krok, rozštěpí se na dva podniky

Francouzský nadnárodní poskytovatel IT služeb Atos oznámil, že se plánuje rozdělit na dvě části. Napodobí tím IBM, které k podobnému kroku přistoupilo v roce 2021, kdy ze své struktury vyčlenilo divizi pro spravované služby Kyndryl.

Šéf Atosu Rodolphe Belmer již jmenoval dva zástupce, které pověřil vedením nově transformovaných podniků, a uvedl, že na konci září rezignuje na pozici CEO. Ve struktuře společnosti jde o další zásadní změnu v krátké době – v únoru 2022 Atos reorganizoval své aktivity do tří obchodních linií.

Ta největší zvaná tech foundations spojuje „vyspělé“ podniky: datacentra a hosting, digitální pracoviště, jednotnou komunikaci a outsourcing obchodních procesů. Tato obchodní linie se přitom v loňském roce postarala o zhruba polovinu tržeb Atosu.

Zbývající dva podniky se dělí na digital, jenž zahrnuje služby digitální transformace a dekarbonizace, a big data and security, který tvoří aktivity náročné na výzkum v oblasti kyberbezpečnosti či edge computing.

Tradiční a moderní

Atos se nicméně podle odborníků nachází ve složitější situaci než IBM, když vyčleňovalo Kyndryl. V roce 2021 přišel o zhruba 3 miliardy dolarů, jeho „vyspělé“ aktivity přišly o zhruba 12 % svojí hodnoty a zaznamenaly zápornou provozní marži.

Společnost se zároveň na rozdíl od IBM plánuje rozdělit na dvě téměř stejné poloviny. Jedna spojí rychleji rostoucí aktivity v oblasti digitální bezpečnosti a bezpečnosti velkých dat a přijme název Evidian, který Atos používá pro své produkty pro správu identit a přístupu.

Do čela Evidianu se postaví Philippe Oliva, jenž do Atosu přišel v dubnu 2022 ze společnosti Eutelsat. Oliva shodou okolností téměř dvě dekády pracoval v IBM, kde spravoval cloudové a hybridní služby.

Druhou polovinu, jež si ponechá jméno Atos, budou tvořit tech foundations, tedy tradiční podnikové pilíře společnosti. Aby se tato menší budoucí entita odlišila od současného Atosu, dočasně se bude nazývat TFCo. V čele divize je veterán Atosu Nourdine Bihmane.

Vítězové a poražení?

Pokud Atos doufal, že plán na rozdělení společnosti na dvě části zvýší cenu akcií, byl podle odborníků těžce zklamán. V den odhalení plánů se hodnota akcií propadla o zhruba 25 % a klesá dál, což naznačuje, že investoři si myslí, že rozštěpená společnost nebude ziskovější než jako jedna entita.

Atos předpovídá, že příjmy TFCo budou i nadále klesat, konkrétně z 5,0 miliard eur v roce 2022 na zhruba 4,1 miliardy v letech 2024 a 2025. V roce 2026 by se však divize měla vrátit k růstu.

Progresivnější Evidian je na tom o něco lépe. Divize meziročně organicky roste o 5 % a tempo růstu by po rozštěpení mělo podle analytiků zrychlit na 7 %. Provozní marže dosahuje takřka 5 %, do roku 2026 by se měla vyšplhat až na 12 %.

Zdroj: IDG News Service