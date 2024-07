Atos: Spokojení zaměstnanci mohou zvýšit firemní zisk až o čtvrtinu

Společnost Atos poukazuje na to, že aktuální pracovní trh prodělává velké změny. Flexibilnější, mobilnější a hybridní modely práce dovolují vytvářet lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Průzkum Atosu odhalil, že více než 50 % zaměstnanců očekává hybridní formu práce. Pokud jim ji zaměstnavatel je schopný nabídnout, a přidá k tomu důraz na pozitivní firemní kulturu a osobní rozvoj, získá nejen angažovanější a motivovanější zaměstnance, ale také může počítat se ziskovostí vyšší o 23 %.

V době, kdy lidé kladou větší důraz na rovnováhu mezi soukromým a profesním životem, je podle odborníků klíčové, aby jim zaměstnavatelé dokázali vyjít vstříc. Komplexní řešení a služby pro digitální pracoviště mimo jiné umožňují nové způsoby práce.

Na jednu stranu tedy dovoluje pracovat odkudkoliv a kdykoliv. Na druhou klade důraz na bezpečnost a měřitelnou efektivitu. Zaměstnancům dává svobodu, ale i důvěru, a především jim dokazuje, že na jejich práci i názoru záleží. Společnostem pak umožňuje získat maximální možnou návratnost významné investice, kterou je vytvoření pracovního místa.

V rámci digitálních pracovišť spravuje Atos po celém světě více než 5,2 milionu uživatelských zařízení. I proto společnost definovala tři kroky, jak dát zaměstnání lidský rozměr.

Zaměřte se na člověka

Myslete na to, aby vaši lidé měli na dosah pomoc při péči o fyzické a duševní zdraví. Nabízejte jim podporu už od nástupu do zaměstnání. Každý den, kdykoliv to potřebují. Tento přístup integrujte napříč celou firmou – od obchodu a financí přes HR po IT. Pomůže vám to udržet si ty nejlepší talenty, zabránit vyhoření a zlepšit pohodu vašich lidí.

Opatření a výsledky opírejte o data

Nasaďte pokročilou analytiku, která vám umožní průběžně měřit výkonnost a spokojenost, resp. náladu vašich lidí, typicky při používání firemních nástrojů a aplikací. Tyto metriky vám dají podklady k úpravám a zlepšování pracoviště, aby vyhovovalo nejen těm, kdo na nich pracují, ale také vašim provozním a strategickým cílům.

Řešte predikci a prevenci

Pomocí strojového učení a generativní umělé inteligence dokážete předcházet problémům, které by mohly mít dopad na uživatele. Používané služby budou stále více prediktivní a preventivní s ohledem na optimalizaci výkonu, zvýšení odolnosti vůči chybám a posílení bezpečnosti.