BDO je Microsoft Security Partnerem roku 2023

Společnost BDO Digital získala titul Microsoft Security Partner of the Year 2023. Společnost byla Microsoftem oceněna za prokázání vynikajících výsledků v oblasti vývoje a poskytování klientských řešení založených na technologiích Microsoft.

„Strategický přístup kombinující naše společné globální technologické a obchodní kapacity zaručuje jedinečnou pozici, díky které můžeme poskytovat přidanou hodnotu jak svým klientům, tak sobě navzájem,“ prohlásil generální ředitel BDO Global Pat Kramer.

Ocenění Security Partner of the Year získává partner, který odvedl mimořádně kvalitní práci při vytváření a poskytování komplexních bezpečnostních řešení založených na platformách Microsoft Security and Identity v Microsoft 365 a Microsoft Azure Security.

Zdroj: BDO