ČAE: Esport zajímá pětinu české populace

Česká asociace esportu (ČAE) zveřejnila výsledky průzkumu realizovaného ve spolupráci s agenturou STEM/MARK na vzorku 2009 respondentů starších 15 let, jehož cílem bylo zjistit povědomí a preference české populace ohledně elektronického sportu.

Z průzkumu vyplývá, že 40 % respondentu umí správně popsat, co je to esport, a 21 % se o něj aktivně zajímá. Nejčastěji se jedná o diváky, kteří sami nehrají (10,4 %) a hráče, kteří zároveň sledují zápasy (7,5 %). Zbylých 3,1 % jsou hráči, kteří zápasy profesionálů nesledují.

„Do esportu investuje stále více společností a velký zájem vnímáme u subjektů, které se s tímto odvětvím teprve seznamují. Proto jsme chtěli vytvořit komplexní analýzu toho, jak se chová a vypadá cílová skupina,“ uvádí předseda ČAE Lukáš Pleskot.

„Díky těmto informacím získají firmy důležité podklady pro svá rozhodování a mohou efektivněji plánovat své marketingové aktivity. Zajímá nás nejenom současná situace, ale chceme sledovat i vývoj cílové skupiny v čase,“ dodává.

Counter Strike a ROPO efekt

Nepřekvapí, že podle průzkum jsou skalní fanoušci esportu, tedy hráči-diváci, především muži ve věku 15 až 29 let. U esportovních přenosů tráví v průměru mnohem více času než skupina diváků-nehráčů, 25 % z nich dokonce i více než 5 hodin týdně.

Co se týče preferencí, skalní fanoušci esportu nejčastěji hrají Counter-Strike: Global Offensive, dále pak League of Legends a Call of Duty, přičemž stejné herní tituly ve stejném pořadí také nejčastěji sledují coby diváci.

Drtivá většina (94 %) těchto respondentů nakupuje herní vybavení přes e-shopy, zatímco kamenné obchody využívá 30 %. Na druhou stranu by si však 86 % z nich chtělo vybavení před nákupem vyzkoušet.

Zdroj: Česká asociace esportu