Canalys: Globální dodávky chytrých telefonů vloni klesly pod 1,2 miliardy

Společnost Canalys ve své aktuální zprávě přináší nepříliš povzbudivé novinky z celosvětového trhu chytrých telefonů. Dodávky podle analytiků v posledním čtvrtletí roku 2022 klesly o 17 %, za celý rok pak o 11 % těsně pod hranici 1,2 miliardy kusů.

Na nejvyšší příčku mezi výrobci se na konci roku vyšplhal Apple, jenž zároveň dosáhl svého historicky nejvyššího čtvrtletního podílu na trhu (25 %). Druhé místo patří Samsungu s 20% podílem, při pohledu na výkony za celý rok je však globálně největším výrobce právě on.

Bronz udržela společnost Xiaomi, a to i přesto, že její podíl ve čtvrtém čtvrtletí klesl na 11 %, zejména kvůli problémům v Indii. První pětici doplnily společnosti Oppo a Vivo, které získaly 10%, resp. 8% podíl na trhu.

„Výrobci chytrých telefonů se v průběhu roku 2022 potýkali s obtížnými makroekonomickými podmínkami. Čtvrtý kvartál představuje nejhorší roční a čtvrtletní výsledky za posledních deset let,“ uvedl Runar Bjørhovde z Canalysu.

Složité, ale ne ztracené

Bjørhovde dodává, že vysoké zásoby zčásti pomohly vyprázdnit vánoční prodejní a výprodejové akce. Výkonnost trhu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 je podle něj ovšem v ostrém kontrastu se stejným obdobím roku 2021, kdy došlo k prudkému nárůstu poptávky a zmírnění problémů s nabídkou.

„Prodejci budou k roku 2023 přistupovat opatrně a upřednostňovat ziskovost a udržení tržního podílu,“ doplnil Le Xuan Chiew z Canalysu s tím, že pro ochranu podílů na trhu bude důležité budovat silná partnerství s prodejním kanálem.

Co se týče výhledu do budoucna, v roce 2023 by se trh chytrých telefonů měl podle analytiků dočkat nepatrného růstu, nicméně podmínky budou i nadále složité. „Přestože inflační tlaky budou postupně slábnout, potenciál trhu budou omezovat dopady zvyšování úrokových sazeb, zpomalování ekonomiky a čím dál napjatější trh práce,“ upřesnil Chiew.

To podle něj bude mít negativní vliv na nasycené trhy s převahou střední a vyšší třídy, jako je západní Evropa a Severní Amerika. I přes složitou situaci v Číně analytici očekávají, že zejména v jihovýchodní Asii by měl trh chytrých telefonů v druhé polovině letošního roku růst.

Tabulka – Vývoj trhu chytrých telefonů v 4Q22

Výrobce Podíl 4Q21 Podíl 4Q22 1. Apple 23 % 25 % 2. Samsung 19 % 20 % 3. Xiaomi 13 % 11 % 4. Oppo 9 % 10 % 5. Vivo 8 % 8 % ostatní 28 % 26 %

Zdroj: Canalys

Tabulka – Vývoj trhu chytrých telefonů v 4Q22

Výrobce Podíl 2021 Podíl 2022 1. Samsung 20 % 22 % 2. Apple 17 % 19 % 3. Xiaomi 14 % 13 % 4. OPPO 11 % 9 % 5. Vivo 10 % 9 % ostatní 28 % 28 %

Zdroj: Canalys