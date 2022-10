Canalys: Globální trh PC se zmítá v problémech, propadl o 18 %

Společnost Canalys ve své nejnovější zprávě uvádí, že celosvětový trh PC ve třetím čtvrtletí 2022 čelil výraznému poklesu poptávky, kvůli kterému celkové dodávky desktopů a notebooků klesly o 18 % na 69,4 milionu kusů.

K přetrvávající slabosti spotřebitelského a vzdělávacího segmentu se totiž podle analytiků přidaly firmy, které začínají přiškrcovat výdaje. Co víc, nepříznivé makroekonomické a průmyslové faktory by měly přetrvat až do roku 2023.

Canalys informuje, že největší ránu utrpěly dodávky notebooků, které zaznamenaly meziroční pokles o 19 % na 54,7 milionu kusů. Dodávky pro stolní počítače byly díky menší závislosti na spotřebitelských výdajích robustnější a meziročně klesly o 11 % na 14,7 milionu.

Školy jsou momentálně nasycené

„Zatímco objem dodávek ve třetím čtvrtletí zůstává srovnatelný s čísly před pandemií, rychlé zhoršení poptávky ve všech segmentech je znepokojivým znamením nejen pro vendory, ale i pro celý dodavatelský řetězec,“ popisuje Ishan Dutt z Canalysu.

Dutt upřesňuje, že ačkoli intenzivní propagační aktivity maloobchodníků pomohly uvolnit některé zásoby před prázdninovou sezónou, celkové nadšení spotřebitelů pro PC vlivem rostoucích nákladů na jiné zboží a služby notně opadlo.

„Vzdělávací segment, důležitý nový zdroj růstu PC v roce 2021, se rovněž zadrhl, protože veřejné finance se nyní více zaměřují na bezprostřednější potřeby. Školy na nejrozvinutějších trzích navíc již dosáhly adekvátního poměru zařízení ke studentům,“ dodává Dutt.

Podniky s investicemi vyčkávají

Canalys navíc uvádí, že ve třetím kvartálu začali vendoři, distribuční partneři i další průmysloví hráči naznačovat, že v ohrožení jsou kvůli změnám v rozpočtech na IT i komerční zakázky, které až dosud zhoršujícím se podmínkám úspěšně odolávaly.

„Podniky jsou opatrnější, prodlužují obnovovací cykly zařízení,“ vysvětluje Dutt. „Pozitivním signálem pro PC trh byla na druhou stranu relativně vysoká zaměstnanost a počet náborů na hlavních trzích,“ dodává.

Dutt nicméně podotýká, že počítače pro podporu nových pracovních stylů a cílů digitální transformace hrají navzdory současnému nepříznivému prostředí zásadní roli. Starší zařízení navíc bude nutné vyměnit, což může v druhé polovině příštího roku přinést oživení.

Mírně rostl jen Apple

Co se jednotlivých výrobců týče, lídrem trhu je podle Canalysu stále Lenovo, ačkoli ve třetím čtvrtletí oslabilo o 16 % na 16,9 milionu dodaných PC. Největší propad v rámci top 5 opět zaznamenalo HP, které dodalo 12,7 milionu kusů, což je meziročně o 28 % méně.

V červených číslech skončil i třetí Dell, jenž si meziročně pohoršil o 21 % na necelých 12 milionů kusů. Relativně dobře si vedl Apple, jenž díky uvedení nových Macbooků zvýšil dodávky o 2 % na 8 milionů. Pátý Asus ve sledovaném období oslabil o 8 % a dodal 5,5 milionů zařízení.

Tabulka – Vývoj trhu PC v 3Q22 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 3Q22 Podíl 3Q22 Prodej 3Q21 Podíl 3Q21 Meziroč. změna 1. Lenovo 16,880 24,3 % 20,173 23,9 % –16,3 % 2. HP 12,706 18,3 % 17,598 20,9 % –27,8 % 3. Dell 11,963 17,2 % 15,185 18,0 % –21,2 % 4. Apple 7,993 11,5 % 7,863 9,3 % 1,7 % 5. Asus 5,538 8,0 % 6,004 7,1 % –7,8 % ostatní 14,343 20,7 % 17,565 20,8 % –18,3 % Celkem 69,423 100,0 % 84,387 100,0 % -17,7 %

Zdroj: Canalys

Graf – Vývoj trhu PC 1Q20–3Q22

Zdroj: Canalys