Canalys: Hlavní hráči ožívají, globální trh chytrých telefonů klesl „jen“ o 1 %

Společnost Canalys na základě svých předběžných dat informuje, že celosvětový trh chytrých telefonů ve třetím čtvrtletí 2023 vykázal mírný 1% pokles. To podle analytiků signalizuje, že je trh na dobré cestě ke stabilizaci.

Situaci podle Canalysu vylepšuje oživení v jednotlivých regionech a zájem o upgrade stávajících zařízení. I proto trh ve sledovaném období zaznamenal oproti předcházejícímu čtvrtletí dvouciferný růst, což je ještě před začátkem hlavní vánoční sezony povzbudivá zpráva.

Graf 1 – Vývoj trhu chytrých telefonů 1Q20–3Q23

Zdroj: Canalys

Dravá značka Transsion

Z hlediska jednotlivých výrobců si vedoucí pozici ve třetím kvartálu udržel Samsung s 20% podílem na trhu, a co i přes drobné meziroční zaškobrtnutí. Druhá příčka se 17% tržním podílem patří společnosti Apple.

Bronzovou pozici obsadilo Xiaomi se 14% podílem na trhu, které navíc v mezikvartálním i meziročním srovnání zaznamenalo růst dodávek. Díky silné pozici v Asii a Tichomoří patří 9 % trhu a čtvrtá příčka v tabulce výrobců společnosti Oppo (včetně OnePlus).

Nejsilnější pětici uzavírá relativně mladá značka Transsion s 9% tržním podílem a pozoruhodným meziročním růstem. Mimo top 5 se na domácím trhu dařilo společnosti Huawei, a to hlavně díky nové řadě Mate.

Graf 2 – Vývoj tržních podílů výrobců 1Q21–3Q23

Zdroj: Canalys

Čínské nadšení z Huawei

„Trh v tomto čtvrtletí nabudily nové produkty společností Huawei a Apple, které dokonce zastínily řadu dalších nově uvedených vlajkových modelů jiných značek,“ komentuje vývoj trhu Amber Liuová z Canalysu.

Nová řada Mate společnosti Huawei s nejnovějším čipsetem Kirin podle analytičky vzbudila v pevninské Číně nadšené reakce zákazníků. „Operátoři se předhánějí v zásobování zařízeními Huawei, aby uspokojili rostoucí poptávku,“ říká Liuová.

Liuová dodává, že výrobci Xiaomi a Transsion rychle využili oživení na rozvíjejících se trzích, na které vypustili konkurenceschopné produkty a vhodně zapojili prodejní kanály. „Pokud nasadí správnou strategii, mohli by situaci přetavit v dlouhodobější úspěch,“ přemítá analytička.

Ještě není vyhráno

Toby Zhu z Canalysu ovšem dodává, že vendoři by měli zůstat obezřetní, jelikož se nedá říct, že by krize byla u konce. „Globální makroekonomické a geopolitické nejistoty vnesly do rodícího se oživení a fungování prodejních kanálů určitou křehkost,“ vysvětluje.

Canalys ve svých prognózách odhaduje, že střednědobý až dlouhodobý růst chytrých telefonů bude pomalejší, než se očekávalo. Vendoři by podle Zhua měli pečlivě sledovat obrat zásob a koncovou poptávku.

„Vidíme, že prodejci strategicky obnovují zásoby kanálů a komponentů, aby se připravili na potenciální oživení poptávky a zvýšení nákladů dodavatelského řetězce,“ komentuje Zhu.

Současný krátkodobý nárůst objednávek spolu se sníženou dodavatelskou kapacitou podle něj může způsobit nedostatek komponentů, což následně ztíží strategické plánování a výrobu.

Tabulka – Tržní podíly výrobců v 3Q23

Výrobce Podíl 3Q23 Podíl 3Q22 1. Samsung 20 % 22 % 2. Apple 17 % 18 % 3. Xiaomi 14 % 14 % 4. Oppo 9 % 10 % 5. Transsion 9 % 6 % Ostatní 32 % 31 %

Zdroj: Canalys