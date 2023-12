Canalys: Karta se obrací, evropský trh chytrých telefonů ožívá

Společnost Canalys ve své nejnovější zprávě informuje, že dodávky chytrých telefonů v Evropě (bez Ruska) ve třetím čtvrtletí letošního roku v meziročním srovnání kleslo o 6 % na 32 milionů kusů. Přestože se jedná o již desátý pokles v řadě, analytici zjistili, že se objevují známky rostoucí poptávky.

„Napjatá situace ze strany poptávka poznamenala zejména Apple a Samsung, a to i přesto, že výrobci ve třetím kvartálu uvedli na trh nové produkty,“ popisuje situaci Runar Bjørhovde z Canalysu.Dodává, že Apple zasáhl zejména rychlým poklesem dodávek starších modelů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

„Propad částečně způsobila snaha zabránit nadměrným zásobám iPhonu 14 a starších model s konektory Lightning. Naproti tomu iPhone 15 měl silný start a jeho dodávky v úvodním čtvrtletí ve srovnání s iPhonem 14 vzrostly o 59 %,“ vysvětluje Bjørhovde.

Za poklesem Samsungu podle Canalysu stojí zejména low-endová řada A, kterou výrobce ve snaze optimalizovat příjmy a ziskovost přesunul na druhou kolej. „Díky tomuto kroku dosáhl Samsung v Evropě historicky nejvyššího čtvrtletního ASP,“ upřesňuje Bjørhovde.

Velký skok Motoroly

Analytici Canalysu si rovněž povšimli, že ve třetím čtvrtletí vykázala mezikvartální zlepšení většina výrobců. „V nízké a střední třídě je poptávka stále omezená, ale odklonem Samsungu od low-endu vznikly příležitosti pro menší hráče,“ vysvětluje Brandon Gurney z Canalysu.

Na třetím místě skončilo Xiaomi, následované společností Motorola. Ta jako součást Lenova dokázala v meziročním srovnání vyrůst o 30 % na 1,7 milionu kusů. První pětku uzavírá společnost TCL, která meziročně vzrostla o 5 % na 0,8 milionu kusů.

„Ačkoli za celý rok 2023 bude počet dodávek chytrých telefonů nejnižší za posledních deset let, s blížícím se rokem 2024 se objevují náznaky zlepšení trhu,“ pohlíží do budoucna Bjørhovde s tím, že evropský trh by měl v příštím roce vyrůst o 4 %.

„Vzhledem k opatrnosti spotřebitelů při utrácení v letošním roce prodejci doufají, že se objeví kupující, kteří odložili nákupy až na samý závěr roku, kdy chtějí využít slev,“ dodává analytik. V první polovině příštího roku by pak mohl nastartovat cyklus obnovy zařízení střední třídy zakoupených ve letech 2020 a 2021.

Tabulka – Vývoj evropského trhu chytrých telefonů v 3Q21 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 3Q23 Podíl 3Q23 Prodej 3Q22 Podíl 3Q22 Meziroč. změna 1. Samsung 11,5 35 % 12,3 36 % –6 % 2. Apple 7,1 22 % 8,1 23 % –13 % 3. Xiaomi 6,2 19 % 6,2 18 % 0 % 4. Motorola 1,7 5 % 1,3 4 % 30 % 5. TCL 0,8 3 % 0,8 2 % 5 % ostatní 5,2 16 % 5,9 17 % –12 % Celkem 32,5 100 % 34,6 100 % -6 %

Zdroj: Canalys