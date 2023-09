Canalys: Sešup globálního trhu chytrých telefonů zmírňuje

Společnost Canalys ve své zprávě o situaci na trhu chytrých telefonů uvádí, že celosvětové dodávky ve druhém čtvrtletí 2023 klesly o 10 % na 258,2 milionu kusů, což podle analytiků svědčí o tom, že se situace začíná stabilizovat.

„Pokles celosvětového trhu chytrých telefonů opět zpomalil, k čemuž přispělo zejména snížení zásob napříč kanálem a známky oživení poptávky na některých regionálních trzích,“ objasňuje Amber Liuová z Canalysu.

Sanyam Chaurasia z Canalysu upřesňuje, že tempo obnovy v různých koutech světa výrazně liší. „Například na Blízkém východu a v jihovýchodní Asii jsou hnací silou rostoucí investice prodejců a oživení spotřebitelské poptávky,“ vysvětluje.

„Na druhé straně latinskoamerický trh vykazuje stabilní oživení dodávek, protože vendorům se daří prosazovat v otevřených kanálech. To následně vytváří tlak na přední operátory a jejich systémy tarifů a předplatných,“ dodává Chaurasia.

Premiéra pro Transsion

Co se jednotlivých výrobců týče, celosvětovým lídrem je s 53 miliony dodaných mobilů Samsung, byť meziročně oslabil o 14 %. Druhá příčka náleží Applu, jenž ve druhém čtvrtletí dodal 43 milionů kusů, což je sice o 13 % méně než ve stejném období roku 2022, podařilo se mu ale udržet 17% podíl na trhu.

Pokles o 16 % zaznamenalo třetí Xiaomi, jemuž se podařilo stabilizovat úroveň zásob a ve sledovaném období dodalo 33,2 milionu kusů chytrých telefonů. Čtvrtou příčku obhájila společnost Oppo (včetně OnePlus) i s jednociferným poklesem o 8 %.

Dravá skupina Transsion, která zahrnuje značky Tecno, Infinix a iTel podle Canalysu nadále těží z příležitostí na africkém trhu a dalších rozvíjejících se trzích. I díky tomu meziročně vyrostla o 22 % a vůbec poprvé poskočila do první pětice výrobců.

Ledy polevují

Ve svém výhledu do budoucna analytická společnost očekává, že za celý letošní rok skončí celosvětový trh chytrých telefonů v červených číslech. Zároveň ovšem poukazuje na to, že se věci dávají do pohybu, o čemž svědčí úspěchy nových vendorů.

„Nově vznikající vendoři jsou pružnější a otevřenější novým tržním příležitostem,“ říká Liuová. „Ve druhém pololetí očekáváme, že se obchodní prostředí zotaví a začne vytvářet pozitivnější atmosféru napříč hráči v odvětví.“

Společnosti, které dokážou vyvážit krátkodobý výkyv na trhu a dlouhodobé strukturální změny, mohou podle analytičky vyjít z tohoto bouřlivého globálního období jako vítězové.

Tabulka – Výsledky trhu chytrých telefonů 2Q23 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 2Q23 Podíl 2Q23 Prodej 2Q22 Podíl 2Q222 Meziroč. změna 1. Samsung 53,0 21 % 61,8 21 % –14 % 2. Apple 43,0 17 % 49,5 17 % –13 % 3. Xiaomi 33,2 13 % 39,6 14 % –16 % 4. Oppo 25,2 10 % 27,3 10 % –8 % 5. Transsion 22,7 9 % 18,5 6 % 22 % ostatní 81,1 31 % 90,7 32 % –11 % Celkem 258,2 100 % 287,4 100 % -10 %

Zdroj: Canalys

Graf – Výsledky trhu chytrých telefonů 2Q23

Zdroj: Canalys