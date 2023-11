Canalys: Trápení končí, trh chytrých telefonů letos oslabí „jen“ o 5 %

Společnost Canalys ve své nejnovější prognóze informuje, že celosvětový trh chytrých telefonů začíná vykazovat první známky oživení. Zatímco vloni dodávky propadly o hrozivých 12 %, analytici letos očekávají pokles o výrazně mírnějších 5 %.

K jednocifernému růstu se podle Canalysu vrací zejména rozvojové regiony. Za celý rok 2023 by se dodávky měly vyšplhat na 1,13 miliardy kusů, přičemž už příští rok by měly vyrůst o 4 % na 1,17 miliardy. Do roku 2027 by pak trh měl posilovat v průměru o 2,6 % ročně.

„Trh chytrých telefonů se zjevně vzpamatovává ze svých nejtemnějších dnů, i když dodávky zůstávají o více než pětinu nižší než v roce 2017,“ komentuje vývoj Toby Zhu z Canalysu. „Dobrou zprávou je, že pro spotřebitele jsou mobily čím dál nepostradatelnější.“

Průměrná prodejní cena se podle analytické společnosti pohybuje kolem 440 dolarů, zatímco v roce 2017 částka dosahovala 332 dolarů. „Navíc roste ziskovost těch výrobců hardwaru, kteří strategicky uvádějí na trh líbivé nové funkce, aby zaujali spotřebitele na klíčových růstových trzích,“ doplňuje Zhu.

Rozvoj na rozvojových trzích

„K oživení chytrých telefonů v roce 2024 přispějí rozvíjející se trhy, kde tato zařízení zůstávají nedílnou součástí konektivity, zábavy a produktivity,“ nastiňuje Sanyam Chaurasia z Canalysu. „Každý třetí chytrý telefon dodaný v roce 2024 bude zakoupen v asijsko-pacifickém regionu, zatímco v roce 2017 to byl pouze každý pátý.“

Zmiňovaný region podle analytika bude zároveň svědkem jednoho z nejrychlejších meziročních nárůstů o 6 %, a to díky oživení poptávky v Indii, jihovýchodní a jižní Asii. „Se stabilizací makroekonomických podmínek a spotřebitelské důvěry v těchto zemích se zrychlí cyklus modernizace chytrých telefonů,“ vysvětluje Chaurasia.

AI zatím tak docela netáhne

„Prvky integrované umělé inteligence zatím nebudou pro uživatele rozhodujícím faktorem, proč zakoupit nový špičkový chytrý telefon,“ upozorňuje Runar Bjørhovde z Canalysu. Očekává, že pokročilými čipovými sadami s podporou AI bude v příštím roce vybavený jen zlomek dodaných telefonů.

Růst prémiových mobilů se podle něj zastavil zejména kvůli slabé poptávce po upgradu na vyspělých trzích. Řada spotřebitelů na těchto trzích navíc již upgradovala na špičková zařízení v době pandemie.

„Skutečný cyklus růstu prémiových zařízení ve vyspělých regionech pravděpodobně nastane až v letech 2024 a 2025, kdy funkce a možnosti využití umělé inteligence pokročí tak daleko, že spotřebitele motivují ke koupi nového chytrého telefonu,“ odhaduje Bjørhovde.

Čínští draci překračují hranice

Zhu předpovídá, že s tím, jak se v příštím roce budou zlepšovat podmínky pro byznys, dá se očekávat, že čínští hráči jako Honor, Transsion či Xiaomi budou chtít agresivně expandovat mimo hranice Číny.

„Navzdory přetrvávající geopolitické nejistotě se očekává nárůst konkurence, zejména na rychle rostoucích rozvíjejících se trzích. Přesto mezi kanály, prodejci a dodavatelským řetězcem roste optimismus,“ uzavírá Zhu.

Tabulka – Vývoj trhu chytrých telefonů 2022–2024 (miliony kusů)

Region Dodávky 2022 Dodávky 2023 Dodávky 2024 Meziroč změna ’22-‘23 Meziroč. změna ’23-‘24 Asie, Pacifik 352,6 329,8 349,6 –6 % 6 % Evropa 164,5 146,2 156,1 –11 % 7 % Čína 297,2 280,5 286,5 –6 % 2 % Latinská Amerika 116,5 119,1 123,5 2 % 4 % MEA 113,7 119,8 127,5 5 % 6 % Severní Amerika 148,9 133,3 131,1 –11 % –2 % Celkem 1 193,4 1 128,7 1 174,1 -5 % 4 %

Zdroj: Canalys

Graf 1 – Prognóza podle regionů

Zdroj: Canalys

Graf 2 – Vývoj trhu 2014–2027

Zdroj: Canalys