Canon spouští program prodloužené záruky pro velkoformátové tiskárny řady Colorado M

Na všechny tiskárny Canon řady Colorado M se vztahuje standardní záruka společnosti Canon, která platí po dobu dvou let od data instalace nebo do 20 000 m2 vytištěného výstupu, podle toho, co nastane dříve.





Na výběr jsou dvě nové možnosti: rozšířená záruka na náhradní díly nebo rozšířená záruka na náhradní díly a tiskové hlavy. V případě rozšířené záruky na náhradní díly jsou zahrnuty všechny servisovatelné díly kromě tiskových hlav.

Rozšířená záruka na náhradní díly a tiskové hlavy zahrnuje všechny výhody rozšířené záruky na náhradní díly a také plnou záruku na tiskové hlavy. Nový program rozšířené záruky dává zákazníkům na výběr krytí na tři, čtyři nebo pět let od data instalace a lze jej zakoupit v okamžiku nákupu zařízení nebo do tří měsíců od data instalace.

V závislosti na požadavcích zákazníka lze volit z jedné ze tří možností rozšířené záruky náhradních dílů a tiskových hlav s možností dalšího navýšení podle toho, jak se firma rozrůstá.

· Základní varianta Prime je určena pro objemy tisku do 50 000 m2 po dobu pěti let.

· Varianta Plus pokrývá objemy tisku do 100 000 m2 po dobu pěti let.

· Varianta Pro je určena pro provozy produkující až 150 000 m2 po dobu pěti let.

Nová modulární tiskárna řady Colorado M byla uvedena na trh na začátku tohoto roku a její spolehlivá konstrukce, která využívá plně automatizované piezoelektrické tiskové hlavy, zajišťuje vysokou provozuschopnost a nízké nároky na údržbu. Zavedením tohoto programu prodloužené záruky Canon dále zajišťuje výkonnost tiskáren a jejich dlouhodobou spolehlivost pro zákazníky.

Kromě standardního a rozšířeného záručního programu nabízí Canon také poprodejní servisní program proCARE, který poskytuje podporu na místě včetně dílů a práce. Smlouvy na program proCARE lze uzavřít na 36, 48 a 60 měsíců s možností prodloužení o 12 nebo 24 měsíců po skončení původní smlouvy. Další možnosti podpory zahrnují nadstandardní rychlou pomoc přímo na místě instalace a výměnu tiskových hlav.

Řada Canon Colorado M je jednotná, plně modulární platforma, kterou lze konfigurovat podle potřeb zákazníků a roste spolu s jejich podnikáním díky snadnému upgradu přímo v terénu. Škálovatelná řada zahrnuje dva základní modely (M3 a M5), které nabízejí výběr výstupních rychlostí, s možností upgradu z jednoho modelu na druhý a s možností přidat funkci bílého inkoustu (M3W a M5W).

