Capgemini: Firemní mítinky ovládla AI, tři ze čtyř manažerů v ní vidí budoucnost

Společnost Capgemini uvádí, že umělá inteligence je tématem číslo jedna v 96 % mítinků ve firmách. A manažeři firem podle průzkumu věří, že právě AI posune jejich zaměstnance dál. Tomuto trendu konkrétně věří celkem 70 % z nich.

Capgemini odhalilo, že navzdory zjevným rizikům, jako je porušování autorských práv nebo kybernetická bezpečnost, se 74 % vedoucích pracovníků domnívá, že přínosy generativní AI převažují nad souvisejícími obavami.

A velká část společností již pracuje na tom, aby umělou inteligenci zakomponovala do svých pracovních procesů. Zatímco 21 % z nich očekává narušení jejich odvětví, 40 % organizací napříč odvětvími již vytvořilo týmy a rozpočet pro tuto technologii a dalších 49 % o tom uvažuje do 12 měsíců.

AI pro kontakt s lidmi i práci s daty

Průzkum dále zjistil, že firmy věří, že největší potenciál pro využití umělé inteligence mají platformy jako chatboti, kteří zautomatizují zákaznický servis (83 %) a ty, která zefektivní shromažďování a sumarizaci dat (75 %).

Většina manažerů se podle Capgemini také domnívá, že umělá inteligence zefektivní navrhování produktů a služeb (78 %) a zpřístupní je zákazníkům (76 %).

Dále lidé ve vedoucích pozicích uvedli, že díky umělé inteligenci bude zákaznická zkušenost interaktivnější a poutavější (71 %) a že se zlepší služby zákazníkům díky automatizované a personalizované podpoře (67 %).

Další výhody přijdou

Od zavedení AI si vedení firem slibuje i rychlou návratnost díky pozitivům, které by měla přinést. Věří tak, že do tří let její integrace povede k 8% nárůstu tržeb a 7% snížení nákladů. Vedle toho dotázaní uvedli, že mohou očekávat 9% zlepšení jak v oblasti zapojení a spokojenosti zákazníků, tak v oblasti provozní efektivity.

O tom, že celkový dopad generativní umělé inteligence bude pozitivní, jsou podle průzkumu nejvíce přesvědčení manažeři v odvětví hi-tech technologií (84 %). Téměř 70 % vedoucích pracovníků z tohoto segmentu uvedlo, že v jejich organizacích probíhají pilotní projekty využívající generativní AI.

Celkem 18 % dotázaných uvedlo, že již využití AI na některých místech nebo v některých obchodních funkcích zavedli. Dva nejčastější případy použití jsou 3D modelování detailních tvarů a prediktivní údržba.

Většina (67 %) vedoucích pracovníků napříč odvětvími vidí největší potenciál umělé inteligence v oblasti IT. To platí zejména v odvětví špičkových technologií, kde je největší procento vedoucích pracovníků (86 %), kteří tvrdí, že jejich organizace využívá nebo plánuje AI v blízké době využívat.

Dalšími oblastmi, kde manažeři přínos těchto nových technologií, jsou podle dotazovaných prodej (54 %) a marketing a komunikace (48 %).

AI vytvoří nové pozice

Podle 69 % podniků začne generativní umělá inteligence poskytovat koncepty a počáteční návrhy projektů, a proto se role zaměstnanců přesune od vymýšlení a tvorby k přezkumu a zdokonalování.

Tento názor podpořili i spotřebitelé, kteří v 70 % uvedli, že se domnívají, že generativní AI jim zefektivní práci, osvobodí je od rutinních úkolů a umožní jim prozkoumat strategičtější aspekty jejich práce.2

Průzkum v neposlední řadě odhalil, že 69 % vedoucích pracovníků věří, že umělá inteligence povede ke vzniku nových pozic, jako jsou auditoři AI a etici AI.

Díky tomu se podle 68 % oslovených manažerů domnívá, že integrace této technologie v rámci pracovní síly bude vyžadovat značné investice do zvyšování kvalifikace a křížového vzdělávání talentů.

Umělá inteligence musí být udržitelná

Téměř 80 % organizací si podle Capgemini uvědomuje, že je důležité zavádět a rozšiřovat generativní AI udržitelným způsobem. Vedle toho 78 % podniků chápe, že umělá inteligence může mít větší uhlíkovou stopu než tradiční IT programy.

Nicméně z organizací, které plánují trénovat vlastní modely (8 %), zhruba polovina podnikla kroky ke zmírnění dopadu na životní prostředí, což zdůrazňuje potřebu konkrétnějšího úsilí o udržitelnost.

Zdroj: Capgemini