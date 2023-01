Check Point: Dramaticky roste počet ransomwarových útoků na zdravotnictví

Z dat kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies vyplývá, že v uplynulém roce čelila jedna zdravotnická organizace v průměru 1462 kybernetickým útokům týdně.

To je podle analytiků společnosti o 74 % více než v roce 2021 a jedná se o nejvyšší nárůst ze všech sledovaných odvětví. Jak atraktivním terčem je zdravotnictví, vypovídá i fakt, že se jedná o třetí nejčastěji napadaný sektor.

S koncem roku Check Point zaznamenal v této oblasti i alarmující nárůst ransomwarových útoků. Zatímco během prázdnin a září byla ransomwarem zasažena zhruba každá 50. zdravotnická organizace, od října dochází k postupnému nárůstu útoků, přičemž hlavní zlom nastal na začátku prosince.

Zranitelné místo jménem IoMT

Podobně bezpečnostní experti sledují také nárůst zlodějských útoků, jejichž cílem jsou krádeže informací. Od konce října je těchto útoků ve zdravotnictví nadprůměrné množství a je pravděpodobné, že oba trendy spolu mohou souviset.

Množství potenciálně zranitelných míst přibývá i s nárůstem IoT, respektive IoMT (Internet of Medical Things) zařízení. Check Point už dříve ukázal, že by bylo možné napadnout a zablokovat například ultrazvuk nebo že by organizaci šlo napadnout pomocí chytrých žárovek.

Některé hrozby mohou v napadených systémech číhat týdny i měsíce, nepozorovaně krást data a čekat na správnou chvíli k útoku. O řadě napadení se tak strážci sítě dozví až dlouho poté, co útok ve skutečnosti začal.

