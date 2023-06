Cisco představuje Cisco Secure Access pro bezpečnost v multicloudu

Výrobce: Cisco

Alef Nula SK, Avnet Technology Solutions Více informací: https://www.cisco.com/site/us/en/products/security/index.htm

Společnost Cisco představila na výroční konferenci Cisco Live SSE (Secure Service Edge) bezpečnostní řešení Cisco Secure Access (CSA), které dle výrobce zefektivňuje a zjednodušuje zabezpečené připojení a optimalizuje výkon a bezpečnost při každém připojení.

Řešení podle Ciska zjednodušuje zabezpečení tím, že všechny bezpečnostní nástroje slučuje do jednoho snadno použitelného řešení, které chrání veškerý provoz. Místo správy široké sady nástrojů tak mohou IT správci a analytici na jednom místě sledovat veškerý provoz, aplikovat pravidla a analyzovat bezpečnostní hrozby.

Cisco Secure Access sdružuje bezpečnostní nástroje do jednoho a eliminuje bezpečnostní rizika uplatňováním zásad nulové důvěry a prosazováním granulárních bezpečnostních politik.

Prostřednictvím Cisco Secure Access se tak do IT prostředí klienta aplikuje přístup k síti s nulovou důvěrou (Zero Trust Network Access), zabezpečená webová brána (Secure Web Gateway), zprostředkovatel zabezpečení přístupu ke cloudu (Cloud Access Security Broker), firewall-as-a-service (FWaaS), zabezpečení DNS, izolace vzdáleného prohlížeče (Remote Browser Isolation).

Zdroj: Cisco