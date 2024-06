Cisco: Softwaroví developeři řeší problémy s výkonem a dostupností aplikací

Společnost Cisco v nejnovějším průzkumu uvádí, že softwaroví vývojáři tráví více než 57 % času tím, že řeší problémy s výkonem aplikací, místo aby se soustředili na tvorbu nového softwaru a věnovali se inovacím.





Příčinou tohoto frustrujícího stavu je podle dotazování fakt, že firmy nemají nasazeny vhodné nástroje, které by poskytovaly přehled o infrastruktuře a umožnily rychle identifikovat příčiny problémů s chodem aplikací.

Podle studie jsou developeři přesvědčeni, že současné tempo inovací v aplikacích nebude udržitelné, pokud firmy nevybaví IT týmy potřebnými nástroji. Čelí totiž tlaku ze dvou stran: očekává se od nich, že budou rychleji dodávat nové aplikace, ale současně budou zodpovědní za řešení neustálých požadavků na spolehlivost webových stránek a dostupnost a výkon aplikací.

Ve výzkumu 85 % dotázaných developerů potvrdilo, že se nepřetržitě zvyšují požadavky na rychlý vývoj a dodávky softwaru. Zároveň ale více než tři čtvrtiny (77 %) respondentů čelí tlaku na to, aby jejich aplikace vždy poskytovaly bezproblémovou a bezpečnou digitální zkušenost.

Mrhání času laděním místo inovování

Vývojáři se tak nemohou plně věnovat svému hlavnímu úkolu, jímž je vytváření nových kódů. Místo toho musí pomáhat provozním týmům s řešením problémů dostupnosti a výkonu aplikací. To vede k tomu, že vývojáři tráví hodiny laděním aplikací, místo aby je inovovali.

„Ačkoli většina IT oddělení nasadila množství monitorovacích nástrojů v různých oblastech, v dnešních komplexních a dynamických IT prostředích to prostě nestačí. Týmy nemají úplný a jednotný přehled o svých aplikacích a prostředí, v kterém jsou nasazeny,“ uvedla šéfka technického týmu Cisco v Česku a na Slovensku Zuzana Švecová.

„Když se něco pokazí, je neuvěřitelně obtížné rychle zjistit příčinu. Vývojáři pak musí trávit hodiny svého času ve snaze pomoci svým kolegům z provozu IT identifikovat nejrychlejší cestu k nápravě,“ dodává.

Hlavní závěry výzkumu 77 % developerů pociťuje rostoucí tlak na poskytování bezproblémových a bezpečných digitálních zkušeností;

67 % respondentů tvrdí, že jejich organizace nemá k dispozici správné nástroje a přehled, aby mohla pochopit příčiny problémů s aplikacemi a efektivně je řešit;

75 % se obává, že nedostatek přehledu a informací o výkonnosti IT zvýší riziko přerušení služeb a narušení základních aplikací;

78 % respondentů se domnívá, že by pro jejich společnost bylo přínosné zavést řešení pro full stack observability;

39 % respondentů se domnívá, že by pro jejich firmu (a pro ně samotné) bylo přínosné nasadit umělou inteligenci, která by automatizovala detekci a řešení problémů s aplikacemi a nespoléhala se na manuální procesy;

82 % vývojářů přiznává frustraci a ztrátu motivace;

54 % developerů připouští, že změní zaměstnání;

91 % dotázaných se domnívá, že by měli hrát větší roli při vývoji a zavádění řešení potřebných pro jejich podnik.

Zdroj: Cisco