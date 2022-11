Cisco: Tři ze čtyř zákazníků nenakoupí u firmy, která nechrání jejich data

Společnost Cisco zveřejnila výsledky globálního průzkumu Consumer Privacy Survey, z něhož vyplynulo, že se spotřebitelé stále více zajímají o to, jak společnosti nakládají s jejich osobními údaji, respektive jak jsou jejich data chráněna před zneužitím.

Studie odhalila, že roste počet lidí, kteří ochranu svého soukromí a osobních dat aktivně sledují. Od firem, které špatně nakládají s osobními daty, nekoupí jejich produkty. A neváhají vyměnit třeba internetového providera nebo mobilního operátora.

V letošním šetření 81 % respondentů uvedlo, že způsob, jakým organizace zachází s osobními údaji, svědčí i o tom, jak vnímá a respektuje své zákazníky. To představuje nejvyšší procento od roku 2019, kdy společnost Cisco začala ochranu dat zákazníků sledovat.

„Firmy musí umět jednoduše vysvětlit, jak s daty nakládají a své postupy zpřístupnit, aby zákazníci a uživatelé pochopili, co se s jejich údaji děje. Není to jen zákonná povinnost, ale především na tom závisí důvěra zákazníků,“ uvedl viceprezident Ciska Harvey Jang.

Zákazníci neváhají jednat

Průzkum podle Ciska potvrdil, že pokud spotřebitelé nemají důvěru v ochranu svých dat, okamžitě se to projeví v jejich nákupním chování. Například 76 % respondentů nenakoupí u společnosti, u níž nedůvěřují postupům při nakládání s osobními údaji.

Celkem 37 % dotázaných kvůli špatné ochraně osobních dat změnilo poskytovatele služeb. Zajímavé je, že v tomto směru jsou relativně konzervativní evropští zákazníci (Spojené království 21 %, Francie 25 %, Itálie 27 %) a naopak velmi rozhodní jsou spotřebitelé v Indii (68 %) nebo Číně (53 %).

Více než polovina respondentů (53 %) pak podle průzkumu při vstupu na web spravuje nastavení cookies a nepřijímá bezmyšlenkovitě defaultní nastavení, které jim se jim automaticky nabízí.

Rozporné postoje k AI

Společnost dále uvádí, že velmi rozporuplné a nejednoznačné výsledky se ukázaly při zkoumání postojů k využití osobních dat pro zlepšování nástrojů umělé inteligence. Více než polovina respondentů (54 %) totiž vyjadřuje ochotu sdílet své anonymizované osobní údaje ke zdokonalování produktů postavených na umělé inteligenci.

Zároveň jsou přesvědčeni, že potenciální přínosy v tomto případě převažují nad riziky. Ale na druhé straně se 60 % dotazovaných obává toho, jak jsou jejich osobní údaje v AI používány.

Šetření v neposlední řadě ukázalo, že lidé stále pochybují, že by soukromé organizace byly schopny účinně ochraňovat jejich soukromí. A proto více než polovina dotazovaných ve výzkumu uvedla, že klíčovou úlohu by v tomto ohledu měly plnit národní a lokální vlády.

Více než pětina dotazovaných (21 %) by tuto roli raději svěřila soukromým firmám a podle 19 % dotázaných by ochranu svých údajů měli být zodpovědní přímo jednotlivci. Celkem 61 % respondentů má přitom pocit, že zákony na ochranu soukromí platné v jejich zemi mají pozitivní dopad na to, jak se s jejich osobními daty nakládá.

Zdroj: Cisco