Cisco: Většina firem válčí s technickou podporou vzdálených pracovníků

Podniky podle Ciska sice umožňují práci z domova, ale zaměstnanci pracující na dálku mají v podstatě stejné podmínky, jako v době, když do firemních kanceláří nemohli kvůli lockdownu. Do rozvoje hybridní práce navíc vůbec neplánuje investovat 20 % českých a 9 % slovenských firem.

Společnost Cisco zveřejnila výsledky průzkumu mezi 326 českými a 90 slovenskými IT specialisty a manažery, z nichž vyplynulo, že české a slovenské firmy doposud nepřijaly za svůj sílící trend hybridního modelu práce.

Doma jako v práci a naopak

V něm by totiž podle něj měl mít zaměstnanec pro práci naprosto stejné podmínky a možnosti bez ohledu na to, zda sedí ve firemní centrále, na pobočce, doma nebo je někde na pracovní cestě. „Jedině tak po něm může firma chtít stejnou efektivitu a produktivitu práce,“ upozorňuje Křižanovský.

Průzkum Ciska ale ukazuje, že vzdálení pracovníci mají i dnes prakticky stejné vybavení a podmínky jako v době, když museli ze dne na den nuceně zůstat doma kvůli lockdownu.

„České a slovenské firmy akceptovaly home office, ale berou ho velmi často jako nouzové, náhradní řešení. Do plného hybridního modelu práce jim chybí ještě kus ujít,“ vysvětluje Křižanovský s tím, že hybridní práce stojí na čtyřech základních pilířích: kvalitní konektivitě, zajištěné bezpečnosti, vzdálené podpoře a odpovídajícím vybavení.

Pro dlouhodobou práci notebook s kamerou nestačí

Cisco informuje, že samostatné zařízení pro videokonference přidělila svým zaměstnancům jen 2 % českých a 3 % slovenských firem. Přibližně 36 % společností v obou zemích dává k dispozici pracovníkům notebook s vestavěnou kamerou a 14 % společnosti k tomu přidává i samostatný monitor.

Celkem 30 % pracovníků v České republice a 27 % na Slovensku má k dispozici pracovní mobilní telefon. Bezmála 13 % vzdálených pracovníků v ČR se však musí spoléhat na své vlastní soukromé zařízení, na Slovensku je to 16 %.

„Letošní mezinárodní výzkum společnosti Dimensional Research odhalil, že 95 % lidí zaznamenává únavu plynoucí z dlouhých videokonferencí, 81 % hovoří o fyzických potížích, jako je bolest hlavy, krku a ramen nebo potíže s očima,“ vyjmenovává Křižanovský.

Podle něj není divu, protože celá třetina lidí tráví více než polovinu pracovního dne právě na videokonferencích. „A notebook s kamerou opravdu není ergonomický nástroj, jak něco takového zvládat,“ doplňuje.

Společnost rovněž zjistila, že jen 45 % českých a 48 % slovenských firem má své zaměstnance rozděleny do kategorií, aby bylo jasné, jakou techniku a služby potřebují pro svou práci. V polovině firem se vybavení a služby přidělují podle možností organizace a podle priorit manažerů týmů, tedy bez jasně definovaných pravidel.

Videokonference vyžadují stabilitu i podporu

Cisco dále uvádí, že pouze 3 % českých a slovenských firem poskytuje svým zaměstnancům pro práci z domova firmou spravovaný a zabezpečený router pro připojení k internetu.

Jen třetina firem v Česku i na Slovensku je pak podle průzkumu schopna poskytnout vzdáleným pracovníkům podporu a diagnostikovat vzniklé problémy „end-to-end“ od zařízení uživatele až do firemní sítě.

Dalších 44 % procent respondentů v obou zemích říká, že možnosti podpory jsou limitované, když se uživatel připojuje z domova přes cizí síť. A 14 % českých, stejně jako 8 % slovenských firem pak úplně odmítá nést odpovědnost za připojení, které využívá cizí síť.

Firmy si dle průzkumu zároveň uvědomují, že hybridní práce klade na vzdálenou podporu vyšší nároky. Celkem 44 % českých a 57 % slovenských firem v průzkumu uvedlo, že náročnost takové podpory je vyšší ve srovnání s tím, když všichni zaměstnanci pracují v kancelářích firmy.

Zajištění bezpečnosti práce je různé

České a slovenské firmy podle Ciska využívají různé nástroje pro zajištění bezpečnosti přístupu do firemní sítě. Nejčastěji přitom firemní aplikace vyžadují VPN přístup (32 % českých a 28 % slovenských firem).

Často je také je používána vícefaktorová autentizace (25 % v ČR a 23 % na Slovensku) nebo je vyžadováno, aby veškerá komunikace vzdáleného pracovníka do internetu prošla přes VPN a firemní firewall (21 % a 25 %).

Přes tato bezpečnostní opatření zaznamenalo 12 % českých a 14 % slovenských firem v souvislosti s home-office alespoň jeden bezpečnostní incident. Varující pak je, že 22 % respondentů v Česku a 16 % na Slovensku vůbec neví, zda k nějakému bezpečnostnímu incidentu došlo.

V obou zemích je pak méně než polovina firem (41 % v Česku a 47 % na Slovensku), jejichž videokonferenční zařízení umožňuje, aby kritické schůzky byly prokazatelně zabezpečeny například end-to-end šifrováním. Celých 22 % českých a 28 % slovenských firem zabezpečení vzdálených schůzek vůbec neřeší.

Firmy nejvíce investovaly do koncových zařízení

Cisco konečně informuje, že v souvislosti s nárůstem vzdálené práce firmy nejvíce investovaly do koncových zařízení a vybavení pro uživatele (25 % firem v ČR a 29 % na Slovensku) do posílení připojení a sítě (15 % a 17 %) a do zajištění bezpečnosti (13 %, resp. 14 %).

Pouze 8 % českých a 4 % slovenských firem investovalo do firmou spravované konektivity pro vzdálené uživatele – tedy do připojení, jehož kvalitu může firma kontrolovat a řídit. Celých 22 % českých a 16 % slovenských respondentů v průzkumu uvedlo, že nemuseli významně investovat, protože již byli připraveni.

Pokud jde o budoucí investice spojené s rozvojem vzdálené práce, nejvyšší prioritu bude u firem v obou zemích hrát bezpečnost, do které plánuje investovat 20 % českých a 23 % slovenských firem. Celých 21 % firem v Česku ale uvedlo, že už do hybridní práce nijak investovat nebude, na Slovensku je to jen 9 %.

„Už zmíněný mezinárodní výzkum Dimensional Research zjistil, že 42 % zaměstnanců plánuje v příštích dvou letech odejít ze své stávající práce, přičemž je to často spojeno s diskomfortem při náročných video setkáních,“ říká Křižanovský.

„Z tohoto pohledu bych i vzhledem k nedostatku kvalifikovaných talentovaných pracovníků na trhu doporučil českým firmám znovu vyhodnotit plánované investice do hybridní práce a souvisejících technologií – každá investovaná koruna se totiž vrátí ve větší spokojenosti a produktivitě zaměstnanců,“ uzavírá.

Zdroj: Cisco