Coffee Break: Nepodceňujte východní síly ani svou ledničku, varuje Bitdefender

Společnost IS4 security zastupuje na česko-slovenském trhu vybrané bezpečnostní výrobce v čele s Bitdefenderem. Její ředitel René Pospíšil s námi hovořil o současné situaci v oblasti kybernetické bezpečnosti, dozvucích pandemie, vlivu války na Ukrajině i o zásadách podpory partnerského kanálu.

Opravdová důvěra

Heslem společnosti IS4 security je „Feel real trust“, které láká partnery na pocit opravdové důvěry. René Pospíšil vysvětluje, že tato důvěra je rozložena do tří rovin, od nabízených technologií, přes garanci ochrany partnerova byznysu až po zajištění obchodní a technické podpory. Nedůvěra podle něj nemá mít v byznysu místo, a už vůbec ne v tak citlivém odvětví, jako je bezpečnost.

Zásadní součástí péče o partnerský kanál je podle Reného enablement, tedy zajištění toho, aby byli partneři vybaveni adekvátními nástroji a vědomostmi pro úspěšné plnění potřeb zákazníků. A ačkoliv veškerou zodpovědnost za své zabezpečení nese právě koncový zákazník, výrobce ani partner ho nesmí nechat na holičkách.

Segmentovat sítě a nepodceňovat ledničky

Hlavním problémem u zákazníků zůstává podcenění některých aspektů zabezpečení. Útočníci stále pronikají do firemních prostředí skrz nezabezpečená zařízení s Linuxem nebo MacOS a nově také skrz zařízení internetu věcí, od chytrých ledniček až po žárovky. René dodává, že tato zařízení jsou z hlediska bezpečnosti cokoliv, jen ne chytrá, a pro útočníka se často stávají otevřenými dveřmi.

Po průniku do sítě pak útočníkům často nahrává chybějící segmentace, díky čemuž získávají přístup do celé infrastruktury včetně serverů, na jejichž ochranu se také často zapomíná. Vzhledem k narůstající aktivitě východních sil je navíc nepravděpodobné, že by výskyt útoků opadal. Spíše naopak – podle Reného Pospíšila jsme přinejmenším v kybernetickém prostou dávno ve válce.

Nejen tato témata probíráme v našem rozhovoru. Pusťte si ho ke kávě a nezapomeňte se také podívat na dvě aktuálních promoakce, kterési IS4 security připravila pro své partnery. Příjemný poslech!