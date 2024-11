ComSource: Objem DDoS útoků na české firmy dlouhodobě stagnuje

Společnost ComSource na základě analýzy statistik provozu služeb FlowGuard informuje, že objem DDoS útoků na české firmy i v září stagnoval a navázal tak na předchozí měsíce. Nejvíce útoků míří již více než rok bez přestávky z Ruska, které v září šestý měsíc v řadě kralovalo také z pohledu intenzity útoků.





„V září podobně jako v předešlých měsících docházelo spíše k banálním a z hlediska složitosti primitivním DDOS útokům. Sofistikovanější typy útoků se vyskytují stále méně často,“ říká Michal Štusák, spolumajitel společnosti ComSource.

„Začaly se ale objevovat útoky, které sice jsou ve svém základu jednoduché, ale opakují se s pravidelnou periodicitou. Smyslem takových útoků bylo evidentně to, aby udržely danou službu nefunkční nebo hůře dostupnou v konkrétní čas během dne. I takový primitivní útok pak může být efektivní a plnit to, o co útočníkům jde,“ vysvětluje.

I několik minut může napáchat mnoho škod

Podle přehledu DDoS útoků přesáhl v září počet zemí, ze kterých na firmy a instituce v České republice útoky mířily, hodnotu 200. Nejvíce útoků bylo z Evropy, která kralovala i z pohledu intenzity.

Z pohledu zemí je již dlouhodobě největší počet útoků z Ruska (bez přestávky od července loňského roku), které je již půl roku také na první příčce intenzity útoků. Celkový objem odfiltrovaného škodlivého provozu zůstal v září v porovnání s předchozím měsícem na podobné úrovni.

Graf – Vývoj blokovaného provozu září 2024

Autor: ComSource

Stále oblíbenější útoky přímo na aplikační vrstvě umožňují útočníkům efektivně zvýšit dopad útoků a servery provozující služby jednodušeji zahltit i menší intenzitou síťového provozu. V kombinaci se zranitelností méně obvyklých internetových protokolů a nárůstem intenzity jednotlivých útoků to ukazuje na nutnost zabezpečení nových míst v rámci firemní IT infrastruktury.

Jednotlivé útoky navíc v některých případech dosahují intenzity i přes 100 Gbps, tedy i tisíckrát více, než je kapacita běžného firemního připojení. I několikaminutový útok na servery tak zajistí nedostupnost služeb či internetových stránek.

Zdroj: ComSource