ComSource: Objem DDoS útoků na české firmy se vrátil na obvyklou úroveň

Společnost ComSource informuje, že počty DDoS útoků na české firmy i jejich celková intenzita se po dvou měsících nárůstů vrátily v dubnu na úroveň obvyklou pro tuto část roku. Související negativní dopady se s tím ale nesnížily, naopak.





Trendem je využívání stále kvalitnějších a efektivnějších útoků, které v poslední době stále více zneužívají DNS servery. Ty jsou přitom klíčové pro fungování internetu tak, jak jej známe. Nejvíce útoků přitom již od července loňského roku míří z Ruska, které v posledním měsíci kralovalo i z pohledu intenzity útoků.

„Dříve obvykle používanou plošnou hrubou sílu postupně nahradily kvalitnější a intenzivnější útoky, které tak dokáží napáchat stejně vysoké, nebo dokonce i větší škody. Zdánlivě slabší útoky se totiž i hůře odhalují,“ komentuje Jaroslav Cihelka, spolumajitel ComSource.

Novinkou posledních týdnů a měsíců podle něj je, že útočníci se stále více soustředí na DNS servery. Ty jsou přitom klíčové pro správné fungování internetu v podobě, ve které jej známe.

„Laicky řečeno, DNS servery dělají to, co telefon s uloženým telefonním seznamem – uživatel zadá jméno a neřeší, jaké číslo se pod ním schovává. Podobně DNS server webovou adresu překládá do řeči čísel, konkrétně IP adresy. Díky tomu ví, jakou webovou stránku má uživateli zobrazit. Pokud toto nefunguje, je pro běžného uživatele web neviditelný,“ upřesňuje.

Intenzivní vlny z Asie

Podle přehledu DDoS útoků zachycených službami FlowGuard společnosti ComSource přesáhl v dubnu počet zemí, ze kterých na firmy a instituce v České republice útoky mířily, hodnotu 200. Nejvíce útoků bylo stejně jako v předchozích měsících z Asie, nejintenzivnější útoky směřovaly ze stejného kontinentu.

Z pohledu zemí je již dlouhodobě největší počet útoků z Ruska, které se v dubnu po několika měsících vrátilo i na první příčku intenzity útoků. Celkový objem odfiltrovaného škodlivého provozu byl v dubnu v porovnání s předchozím měsícem téměř třetinový a dostal se tak na podobnou úroveň, jako před rokem.

Zdroj: ComSource