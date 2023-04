CZC cílí na B2B, posiluje nabídku firemních služeb a produktů

Společnost CZC ohlásila své ambice navýšit prodeje v B2B segmentu. Ze současného 20% podílu z celkového obratu by do dvou let chtěla z tržního koláče ukousnout takřka třetinu.

V roce 2023 se společnost CZC chce zaměřit na prohlubování vztahů s B2B partnery a navázání spolupráce s dalšími lokálními i celorepublikovými dodavateli.

Kromě rozšiřování sortimentu sofistikovaného profesionálního hardwaru se společnost stala prodejcem serverových systémů Fujitsu, které dodává včetně komplexních služeb na území celé České republiky. CZC se tak dle svých slov po 25 letech existence zařazuje mezi systémové integrátory.

V současnosti generuje víc než polovinu obratu divize CZC.Business prodej hardwaru a PC komponent, dalších přibližně 15 % tvoří tiskárny a spotřební materiál. Nezanedbatelným sortimentem je také nehardwarové kancelářské vybavení, které se do celkových prodejů firmám promítá asi 10% podílem.

Čtyři úrovně výhod

„Vztahy s firemními zákazníky rozvíjíme dlouhodobě a náš program CZC.Business jim podle objemu nákupů, které realizují během roku, nabízí čtyři úrovně členských výhod,“ říká Vojtech Sedlák, B2B manažer společnosti CZC.

Živnostníkům například umožní nakoupit se splatností a při prodeji na IČO přidává k většině produktům 24měsíční záruku. V první fázi rozšiřování stopy v B2B se CZC podle Sedláka zaměří na rozšíření nabídky menším a středním firmám.

Po zapojení do programu CZC.Business mohou všechny firmy využívat například možnost zrychleného vyřízení reklamace nebo vrácení nerozbaleného i rozbaleného zboží. Při realizaci větších nákupů mohou společnosti řešit své individuální potřeby s osobním vyhrazeným obchodníkem.

V individuálně posuzovaných případech mohou firmy také využívat nákupy na fakturu se splatností či využít odborné poradenství ohledně možnosti využití státních dotací pro podniky a instituce.

Zdroj: CZC