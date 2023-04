Dell: Dvě třetiny českých organizací se obávají své budoucnosti

Je málo času i znalostí

Průzkum obsahuje data z šesti oblastí – inovace, budoucnost práce, kybernetickou bezpečnost, multicloud, data a edge technologie. Dell podotýká, že právě tyto oblasti musí podniky brát v úvahu, aby udržely krok s neustále se měnícím trhem.

V oblasti inovací je 62 % respondentů skeptických ohledně toho, zda jejich organizace bude relevantní v následujících 3–5 letech. Největšími překážkami pro inovace jsou přitom nedostatek času (46 %) a znalostí digitálních technologií (36 %).

Za důležité faktory pro inovace považují organizace to, aby se věnovaly vzdělávání zaměstnanců (50 %), kteří by mohli přispět k vytváření budoucího směřování organizace (48 %).

IT manažeři věří, že inovovat se dá i na dálku

Dell zjistil, že zatímco 92 % organizací uvádí, že zaměstnanci pracující zcela na dálku či hybridně mají stejnou šanci inovovat jako ti, kteří pracují v kanceláři. Pouze 67 % IT manažerů se však shoduje na tom, že vzdáleným zaměstnancům poskytují inteligentní technologie pro hladký průběh jejich práce.

Nicméně, v době vzdálené či hybridní práce mnoho IT manažerů podle průzkumu nezvládá dostatečně zabezpečit síť poskytování IT podpory, což vnímají jako potenciální riziko (67 %).

Z výzkumu také vyplývá, že pouze 22 % organizací v České republice urychluje své inovační úsilí v reakci na klimatické změny. Pouze 10 % IT manažerů se dokázalo úspěšně postarat o potřeby zaměstnanců pracujících v kanceláři i vzdáleně. Celkem 53 % IT manažerů se pak necítí komfortně, když zaměstnanci mohou pracovat z jakéhokoli místa.

Kyberútoky jsou stále větší hrozbou

Jen 44 % respondentů má podle průzkumu plnou důvěru v kybernetické zabezpečení zabudované do svých technologií a aplikací. Více než třetina IT decision makerů (ITDM) je přesvědčena, že moderní hrozby jsou hlavními bezpečnostními problémy.

Některé z těchto hrozeb zahrnují hacking, phishing a ransomware útoky. Proto je podle Dellu důležité, aby lidé používali bezpečná hesla a aby měli aktualizované antivirové programy a firewall.

Mezi hlavní výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti, které ITDM identifikovali, patří složitost moderního počítačového prostředí, neustále sofistikovanější hrozby, zaměstnanci, kteří neberou kybernetické hrozby vážně, a bezpečnostní týmy, které nespolupracují se zainteresovanými stranami z oblasti podnikání.

Většina ITDM zatím nepoužívá architekturu Zero Trust, ačkoli 40 % uvádí, že její potřebu urychluje rostoucí hodnota dat a 30 % tvrdí, že je třeba zabezpečit rostoucí objem koncových bodů pro stále více zaměstnanců, pracujících na dálku.

Dell rovněž poukazuje na to, že panuje nejistota ohledně toho, jak Zero Trust implementovat, aniž by byla ohrožena produktivita podniku. Celkem 80 % ITDM nemá k dispozici řízenou službu detekce a reakce na hrozby ani kybernetický bezpečnostní trezor, který by chránil data vysoké hodnoty.

Tři čtvrtiny (75 %) respondentů pak uvedly, že má obavy o to, jak jsou jejich osobní údaje zpracovávány a sdíleny. S ohledem na nedávné skandály s úniky dat se jedná o stále důležitější téma.

Multicloud firmy zajímá, ale zatím si jej zcela neosvojily

Většina organizací v České republice podle průzkumu spoléhá na multidatová centra a využívání cloudových řešení. Nicméně žádná z dotázaných organizací se neprohlašuje za multicloudového lídra.

Pouze 40 % IT manažerů rozhoduje o přesunu aplikací nebo dat na veřejné cloudy, aby tím podpořili inovace. Zatímco 77 % organizací je multicloudovými nadšenci, 20 % se označuje za multicloudové analytiky a 3 % jsou běžnými uživateli multicloudu.

To znamená, že organizace v České republice stále plně nevyužívají potenciál multicloudové strategie. Trend však dle analytiků ukazuje, že české firmy chtějí využít výhody cloudových řešení a inovací, které s sebou přináší.

S daty české firmy hospodaří spíše průměrně

Průzkum rozdělil firmy do pěti skupin podle úrovně, jak dokáží pracovat s daty. Žádná z dotázaných českých organizací se nedostala do kategorie „datoví lídři“, která znamená nejvyšší úroveň.

Pouze 27 % se prohlašuje za běžné uživatele, kteří se soustředí na těžbu hodnoty ze sesbíraných dat. To znamená, že pouze menší část ITDM využívá datové poznatky jako zdroj pro inovaci a růst.

Kromě toho pouze 23 % ITDM, kteří zakládají své inovační úsilí na datových poznatcích, má platformu AI/ML propojenou s datovým skladem, které umožňuje prediktivní analýzu a prognózování. To může vést ke ztrátě konkurenčního náskoku.

Dalším problémem je podle Dellu nedostatek kvalitní IT infrastruktury pro sběr a zpracování dat v edge (resp. na okraji, v decentralizovaných místech), což uvedlo 30 % ITDM jako hlavní výzvu pro podporu inovací.

Graf – Jak se české firmy staví k inovacím

Zdroj: Dell Technologies