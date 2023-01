Dell: Generace Z věří, že v boji proti klimatické krizi pomůžou technologie

Společnost Dell Technologies představila studii s názvem Future Proof, v níž zachycuje názory dospělých z generace Z (18–26 let) na strategie sociální a ekonomické obnovy.

Téměř polovina (46 %) příslušníků generace Z je podle průzkumu ochotná přijmout ekonomická omezení, jako je například nižší růst HDP, v případě, že jim stát navrhne a bude plnit jasný digitální plán pro udržitelnou budoucnost. Téměř dvě třetiny (65 %) mladých pak věří, že technologie budou hrát důležitou roli v boji proti klimatické krizi.

Dell uvádí, že tři hlavní oblasti investic, kterým se by vlády měly i s ohledem na postoje generace Z věnovat, patří udržitelná energie (41 %), cirkulární ekonomika (35 %) a udržitelnější veřejná doprava (30 %). Téměř čtvrtina respondentů (23 %) také vyjádřila podporu většímu vzdělávání občanů v oblasti udržitelnosti.

Nevalná důvěra v budoucnost

Důvěra generace Z v to, že investice veřejného sektoru do obnovy přinesou prosperující ekonomiku do 10 let, se podle analytiků liší. Třetina mladých lidí na celém světě (32 %) má nízkou nebo žádnou důvěru, zatímco 38 % není rozhodnuto a 29 % má vysokou nebo úplnou důvěru.

Pochopitelně existují geografické rozdíly, přičemž v regionu EMEA má nejvíce respondentů s vysokou nebo úplnou důvěrou Itálie (35 %) a Nizozemsko (32 %). Spojené království (21 %) a Francie (24 %) mají naopak nejvyšší počet respondentů s nízkou nebo žádnou důvěrou.

Respondenti rovněž uvedli, že digitální budoucnost se neobejde bez kybernetické bezpečnost. Více než polovina respondentů v regionu EMEA (55 %) se domnívá, že je třeba přijmout důkladné právní předpisy a zvýšit investice do kybernetické bezpečnosti, aby se ochránila národní infrastruktura a zajistilo se, že i soukromé podniky budou splňovat přísné normy.

Aby se to podařilo a aby se zvýšila důvěra ve vládní organizace, 36 % respondentů si přeje, aby soukromý a veřejný sektor spolupracovaly a vzájemně se popoháněly k odpovědnosti.

„Generace Z bude pravděpodobně nejvíce ovlivněna veřejnými i soukromými investičními rozhodnutími, která se přijímají dnes. Máme příležitost získat jejich podporu pro dlouhodobé strategie, které jsou zaměřeny na udržitelnost,“ říká Aongus Hegarty, prezident pro mezinárodní trhy společnosti Dell Technologies.

Mladí lidé chtějí odstranit digitální propast

Co se týče digitálních dovedností, generace Z si uvědomuje jejich hodnotu pro budoucí kariéru. V rámci EMEA tři čtvrtiny (75 %) považují osvojení si nových digitálních dovedností za zásadní. Podobně jsou na tom také celosvětová data.

Respondenti mají podle průzkumu společnosti Dell Technologies pocit, že je vzdělávací systém mohl lépe připravit na svět, kde jsou digitální dovednosti čím dál důležitější.

Více než dvě pětiny respondentů (45 %) ze zemí EMEA uvedly, že je škola naučila pouze velmi základní počítačové dovednosti, a přibližně desetina (11 %) nezískala žádné vzdělání v oblasti technologií nebo digitálních dovedností. Více než třetina (41 %) tvrdí, že je základní škola navíc nepřipravila na technologické dovednosti, které potřebují pro jejich plánovanou kariéru.

Co se týče podpory hospodářského růstu, generace Z v regionu EMEA navrhuje zlepšení zdravotnických služeb (44 %), přičemž 56 % má nízkou nebo neutrální důvěru v to, že poskytovatelé zdravotní péče uchovávají jejich osobní údaje v souladu s předpisy.

Dále by se zaměřili na investice do vzdělávání, které pomohou vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků (34 %), a investice do udržitelné/zelené infrastruktury (31 %). Důležitý je pro ně i k zařízením a připojení pro znevýhodněné skupiny (33 %) a dostupnost připojení ve venkovských oblastech (28 %).

Zdroj: Dell Technologies