Dell Technologies aktualizuje partnerský program, klade větší důraz na spolupráci

Společnost Dell Technologies představila novou podobu svého partnerského programu pro rok 2024. V rámci odstupňované struktury bude vylepšený program klást ještě větší důraz na spolupráci, akvizice a investice do zásadních oblastí růstu.





V srpnu loňského roku oznámil Dell spuštění strategie „Partner First for Storage“. Výsledkem dle spoelčnosti bylo, že 99 % stávajících i potenciálních zákazníků dosáhlo na status „Partner First“. K tomu se čtyřnásobně zvýšil počet účtů plnících parametry pro zisk statusu „Partner of Record“.

Právě vylepšením partnerského programu plánuje Dell pokračovat v růstové strategii. Záměrem je další zvýšení motivace k získávání nových obchodů, nastavení jasných očekávání, ale také spolupráce při plnění společných cílů směrem ke koncovým zákazníkům.

Čtyři klíčové oblasti

V roce 2024 bude program pokračovat v odměňování partnerů v těchto klíčových oblastech:

Vyšší ziskový potenciál pro nabídky infrastruktury Dell APEX: Od letošního roku Dell zjednodušuje nabídku Dell APEX Infrastructure do kategorií produktů Storage+ a Server+.

Program Client+ na prodej např. periferií, pracovních stanic, odolných notebooků a tabletů nebo služby Dell ProSupport Plus.

Program Partner ProServices (dříve Project Harmony) na integraci služeb Dell do značkových nabídek partnerů.

Řešení Dell PowerFlex, flexibilní ve výkonu i škálovatelnosti.

Nové kompetence i samoobslužné funkce

Dell v souladu s celosvětovými prioritami zákazníků zavádí do partnerského programu nové kompetence pokrývající tři velká témata – datovou vědu a umělou inteligenci, řešení pro edge, a udržitelnost s ESG.

Partnerský program Dell Technologies pro rok 2024 prohlubuje investice do vzájemné spolupráce. A to nejen díky pokračujícímu zaměření na strategii „Partner First for Storage“ nebo rozšiřování způsobilosti serverů PoR. Důležitou roli hraje také urychlení modernizace partnerského prostředí.

Společnost dle svých slov vylepšuje online zkušenosti například tím, že partnerům dává k dispozici samoobslužné funkce. Ty jim pomáhají snížit počet osobních kontaktů od konfigurace po objednávku. Využít mohou také další nástroje, které jim pomohou vytěžit maximum z nabízených produktů a služeb.

Zdroj: Dell Technologies